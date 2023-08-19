Süper meyve olarak adlandırılıyor, kilosu 250 TL: Nedenini ise hasadını bilenler anlıyor!

Tokat'ta antioksidan değerinin yüksek olmasından dolayı süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesinin hasadı başladı.

Halk arasında süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıklara engel olduğu belirtilen aronya, damarları güçlendiriyor.

KİLOSU 250 TL

Tokat'taki iki yetiştiriciden biri olan Murat Akdağ, "Aronya meyvesinin hasadı başladı, şimdiki kilo fiyatı piyasada 200-250 lira bandında gidiyor. Ben de Tokat için tanıtım amaçlı 150 lira gibi bir rakamdan veriyorum. Hasat ağustos ortasında başlıyor, 2 ay kadar dalında kalıyor. İlkbahardan sonbahara kadar her zaman bakım isteyen bir bitkidir. Özellikle çok su isteyen bir bitki, günlük sulama istiyor" dedi.

"TEK TEK ELLE TOPLANIYOR"

"Bakımı çiçeklenmesiyle başlıyor, bunlar tek tek elle toplanıyor" diyen Akdağ, "Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Burayı ilk kurarken de doğal tarım üzerine kurdum. Aronya meyvesine olan talep yoğun ancak bunu Tokat halkına duyurmak da gerekiyor. Diğer illerden de talep geliyor, şu anda Ankara, Trabzon gibi birçok ile gönderiyoruz. Antioksidan değeri en yüksek meyve olduğu için süper meyve olarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

"ELMA, ARMUT GİBİ BİLİNEN BİR MEYVE DEĞİL"

"Ticari olarak da marmelat, ilaç ve sanayi sektöründe kullanılıyor" diyen Akdağ, "Elma, armut gibi bilinen bir meyve değil, insanların literatüründe olmayan bir meyvedir. Deneyenlerin yüzde 90'nı da olumlu buluyor" diye konuştu.

ARONYA MEYVESİ

Aronya meyvesi, gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Kuzey Amerika'ya özgüdür, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Siyah, yuvarlak ve küçük bir meyvedir. Tadı ekşidir ve olgunlaştığında parlak bir parlaklığa sahiptir.

Aronya meyvesi, antioksidan bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korumaya yardımcı olan bileşiklerdir. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

Aronya meyvesi, C vitamini, E vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve lif bakımından da zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. E vitamini, cilt sağlığını destekler. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, kemik sağlığını destekler. Magnezyum, sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Lif, sindirim sistemini destekler.

Kaynak: Gerçek Gündem