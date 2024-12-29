Stanley'den Pembe Sürpriz! Beklenen Koleksiyon Bugün Satışa Çıkıyor

Stanley uzun zamandır beklenen Quencher termoslarını bugün satışa çıkarıyor. Sevgililer Günü'ne özel tasarlanan bardaklar sınırlı sayıda üretildi

Saffet Yalçın Saffet Yalçın
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Stanley'den Pembe Sürpriz! Beklenen Koleksiyon Bugün Satışa Çıkıyor

Son zamanlarda Stanley Quencher termosları TikTok sayesinde büyük bir popülerlik kazandı. Başta sadece bir içecek kabı gibi görünen bu termoslar, hızla statü sembolüne dönüştü. Şirket bu çılgınlığı bir adım ileriye taşıyarak Sevgililer Günü koleksiyonunu satışa sundu.

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Stanley ilk olarak elektrik mühendisi William Stanley Jr. tarafından kuruldu ve o zamanlar işçiler için dayanıklı bardaklar üretiyordu. 1920’lerden sonra paslanmaz çelik kaplama kullanarak ürünlerini daha güvenli hale getirdi. Bugün ise Stanley, renkli ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonlarla popülerliğini artırmış durumda.

Sevgililer Günü koleksiyonu özellikle pastel renklerde ve romantik tasarımlarla dikkat çekti. Sadece içecek değil, aynı zamanda sosyal medyada paylaşılmak için de ideal bir aksesuar haline geldi. Koleksiyon sadece Target mağazalarında ve web sitesinde satışa sunuldu ve büyük bir ilgi gördü.

Stanley'den Pembe Sürpriz! Beklenen Koleksiyon Bugün Satışa Çıkıyor - Resim : 1

'5 DOLARA SELFİE ÇEKİLİRİM'

Stanley çılgınlığı o kadar büyüdü ki, bazı insanlar bu bardaklarla selfie çekmek için para kazanma yoluna gitti. Facebook Marketplace’te “5 dolara Stanley termosla selfie çekilirim” diyen ilanlar yayılmaya başladı.

Bu durum sosyal medyada şaka konusu oldu ve Stanley’nin popülaritesinin ne kadar ilginç bir hal aldığını gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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