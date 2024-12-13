Stanley Termoslar Geri Toplatılıyor: Türkiye'de Herkes Kullanıyor
Türkiye'de de bir çok kişi tarafından sevilerek kullanılan ve oldukça popüler olan Stanley marka termoslar milyonlarca ürününü geri çağırıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Dünyaca ünlü termos markası Stanley, ürettiği milyonlarca termosu geri çağırma kararı aldı. Termosların kapaklarının beklenmedik şekilde açılması sonucu 38 kişinin yanık yarası alması üzerine bu kararın alındığı açıklandı.
2,6 MİLYON TERMOS GERİ ÇAĞIRILDI
Stanley ve Trigger Action modellerinde yer alan termosların, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapaklarının gevşeyip çıktığı belirlendi. Bu durum, kullanıcılarda ciddi yanık yaralarına neden oldu. Marka, dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı. Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), kullanıcıları bu termosları kullanmaktan vazgeçerek Stanley ile iletişime geçip ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.
ŞİRKETE 91 ŞİKAYET GELDİ
Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını ve 16'sının ABD’den geldiğini belirtti.
Bu olay, köklü bir geçmişe sahip olan Stanley markasının itibarına büyük zarar verdi. Daha önce bardaklarında az miktarda kurşun bulunması nedeniyle de gündeme gelen marka, bu kez de ürün güvenliği konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı.