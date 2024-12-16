Stanley Termoslarda Türkiye Krizi: Herkes İsyan Etti
Türkiye'de de bir çok kişi tarafından sevilerek kullanılan Stanley marka termoslar, şirketin hatalı kapaklardan kaynaklanan çok sayıda yanıklı yaralanma şikayeti üzerine milyonlarca ürününü geri çağırmıştı. Türkiye'deki müşterilerin de benzer sorunları yaşadığı ancak dünyadaki örneklerin aksine hatalı ürünü değiştiremedikleri iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de de popüler olan çelik termoslarıyla ünlü Stanley, geçtiğimiz hafta 2,6 milyon adet Switchback ve Trigger Action seyahat termosunu geri çağırdığını duyurmuş ve ürünlerindeki güvenlik sorununu kabul etmişti. Ancak Türkiye'deki kullanıcılar, aynı sorunla karşılaşmalarına rağmen, şirketin sunduğu geri çağırma hizmetinden yararlanamadıklarını belirtti.
Stanley, ürünlerine ömür boyu garanti sunduğunu iddia ediyor. Ancak Türkiye'deki kullanıcıların yaşadığı sorunlar, bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğu konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Kullanıcılar, garanti sürecini başlatsalar bile, şirket yetkililerinden dönüş alamadıklarını ve sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını ifade ediyor.
Özellikle "Trigger Action" modeli olarak bilinen termoslarda sıkça karşılaşılan ısı kaybı ve sızdırma sorunları, kullanıcıların en büyük şikayet nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye distribütörü aracılığıyla yapılan başvuruların sonuçsuz kalması, kullanıcıların mağduriyetini daha da artırdı.
ŞİKAYET VAR'A ŞİKAYET YAĞDI
Türkiye'deki kullanıcılar, yaşadıkları sorunları sosyal medya platformlarında paylaşarak büyük bir ses getirdi. Şikayet Var'daki bir kullanıcı "Kullanmakta olduğum Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak (0.47) modeli termosum sıcak içecekleri bir saat içinde neredeyse buz gibi soğutmaya başladı. Ürünü ilk aldığımda Kutupayısı üzerinden kayıt oluşturarak ömür boyu garanti sürecini başlatmış olmama rağmen ne oluşturduğum talebe bir dönüş alamadım" dedi.
Bir diğer kullanıcı da "Almış olduğum Stanley Classic trigger action Termos 0,47L lik termos belli bir kullanımdan sonra kendiliğinden hiçbir ezik vs olmadığı halde ısı kaybı oluyor... Müşteri hizmetlerini 8 defa aradım her defasında 7 dakika bekletilip temsilci müsait değil diye telefon yüzüme kapatıldı" dedi.
Stanley'in küresel çapta başlattığı geri çağırma kampanyası, Türkiye'de yaşanan mağduriyetler nedeniyle tartışmalara neden oldu. Şirketin, tüm dünyadaki müşterilerine eşit hizmet vermemesi, tüketici güvenini sarstı. Türkiye'deki yetkililerin, bu durumu çözmek ve mağdur olan kullanıcıların haklarını korumak için harekete geçmesi bekleniyor.