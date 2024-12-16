Stanley Termoslarda Türkiye Krizi: Herkes İsyan Etti

Bir diğer kullanıcı da "Almış olduğum Stanley Classic trigger action Termos 0,47L lik termos belli bir kullanımdan sonra kendiliğinden hiçbir ezik vs olmadığı halde ısı kaybı oluyor... Müşteri hizmetlerini 8 defa aradım her defasında 7 dakika bekletilip temsilci müsait değil diye telefon yüzüme kapatıldı" dedi.