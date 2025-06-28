Spor Ayakkabının Arkasındaki Halkanın ne İşe Yaradığı Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız

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Spor ayakkabıların topuk kısmında yer alan o küçük halka, birçok kişinin gözünden kaçmıyor ama ne işe yaradığını da pek kimse bilmiyor. Sadece süsleme zannedilen bu detay, aslında ayakkabının ömrünü uzatan ve kullanımını kolaylaştıran oldukça işlevsel bir özellik taşıyor.

SADECE TASARIM DEĞİL, TAM BİR FONKSİYON MERKEZİ

Neredeyse tüm spor ayakkabılarda bulunan bu halka, üreticiler tarafından "topuk tırnağı" olarak adlandırılıyor. İlk bakışta estetik bir unsur gibi görünse de, ayakkabının arkasından çekilerek kolayca giyilmesini sağlıyor ve topuğa bastırarak formunun bozulmasını engelliyor.

AYAKKABININ ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Kullanıcılar genellikle ayakkabıyı elleriyle topuk kısmından bastırarak giydiği için zamanla deformasyon oluşuyor. Ancak bu halka sayesinde ayakkabı kolayca giyilebildiği için formunu uzun süre koruyor. Aynı zamanda çantaya asmak, bir askıya takmak ya da sıkışık bir valizde düzen sağlamak için de pratik bir çözüm sunuyor.

MARKALAR DETAYA ÖZEL YAKLAŞIYOR

Bazı ayakkabı üreticileri bu halkayı karabina, toka veya bağcık sistemiyle birleştirerek çok amaçlı bir hale getirirken, bazıları minimal ama dayanıklı bir yapı tercih ediyor. Yani bu küçük ayrıntı, günlük kullanımda fark yaratacak kadar önemli bir işleve sahip.

Kaynak: Haber Merkezi