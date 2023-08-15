Son zamanlarda popülerlik kazandı: Faydası saymakla bitmiyor, 250 gramı 50 TL!

Türkiye genelinde Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan dünyanın en zengin lif oranına sahip, antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen ve faydaları saymakla bitmeyen altın çilek yaygınlaşıyor.

Pandemi döneminde işini bırakarak memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşen 32 yaşındaki Derya Tunçay, "Bu meyvenin anavatanı Peru. Oradan dünyaya yayılmış durumda. Zamanında Türkiye'de çok popülerdi. Sonrasından üretimi azaldı. Ben de tamamen hobi olarak yetiştiriyorum. Eğer toptan verecek bir yer bulursak yada bizi üretim anlamında destekleyecek birileri ile anlaşabilirsek yerimizi büyütmek istiyoruz" dedi.

"DÜNYANIN EN FAZLA LİF İÇEREN MEYVESİ"

Tunçay, "Antalya ve Mersin tarafında bu işi büyük çapta yapanlar var onun haricinde büyük bir bölümü bizim gibi küçük üreticiler. Altın çileği bilmeyen, tanımayan çok insan var. O nedenle insanlar ilk gördüğünde şaşırıyor. Tadına bakınca hoşlarına gidiyor ve almak istiyorlar. Dünyanın en fazla lif içeren meyvesidir. Şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Günde 4-5 taneden fazla önermiyoruz. Çünkü müthiş derecede bağırsakları çalıştırıyor. Antioksidan özelliği çok fazla, hücre yenileyici. 250 gramlık paketler halinde 50 TL'den satış yapıyoruz" diye konuştu.

Altın çileğin faydaları:

- Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını korur,

- Antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korur,

- Kalp sağlığını korur,

- Kan şekerini düzenler,

- Kolesterol seviyesini düşürür,

- Kan basıncını düzenler,

- Diş sağlığını korur,

- Cilt sağlığını korur,

- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem