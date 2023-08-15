'Et yiyen' olarak biliniyor, Konya'da görüldü!

Genellikle Türkiye'nin Güneydoğu illerinde görülen ve halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği son zamanlarda Konya'nın Kulu ilçesinde de görüldü.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem