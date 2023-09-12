Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece saatlerinden itibaren Çarşamba akşam saatlerine kadar Diyarbakır'ın güneyi Çınar, Bismil, Silvan ilçeleri, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu Suruç, Akçakale, Harran, Haliliye, Ceylanpınar, Viranşehir, Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor"

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem