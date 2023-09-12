Tam zamanı. Ancak doğru yapılmazsa zehirliyor! Aşçılar uyardı

Domates konservesi yapmak, evde yapılan konserve işlemlerinin en popülerlerinden biridir. Ancak doğru yapılmadığında gıda zehirlenmesine neden olabileceği için dikkatli olunması gerekmektedir. Bu nedenle, sizler için domates konservesi yaparken dikkat edilmesi gereken 5 püf noktayı derledik.

1. Kaliteli Domates Kullanın



Domates konservesi yaparken kullanacağınız domateslerin kalitesi oldukça önemlidir. Domateslerin taze ve olgun olması, konservenin lezzeti ve sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, mümkünse organik domatesler tercih edin.

2. Temizlik Kurallarına Uyun



Konserve yaparken hijyen kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Ellerinizin temiz olduğundan emin olun ve kullanacağınız tüm malzemeleri önceden temizleyin. Ayrıca, konserve yaparken kullanacağınız kapların da temiz olduğundan emin olun.

3. Doğru Pişirme Süresini Belirleyin



Domates konservesi yaparken doğru pişirme süresini belirlemek oldukça önemlidir. Domateslerin yeterince pişmemesi, konservenin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, domatesleri yeterince pişirdiğinizden emin olun.

4. Doğru Saklama Koşullarına Uyun



Konserve yaptıktan sonra, doğru saklama koşullarına uymanız gerekmektedir. Konserve kaplarının hava almayacak şekilde kapatılması ve serin bir yerde saklanması gerekmektedir. Ayrıca, konserve kaplarının üzerine tarih yazarak, ne kadar süre içinde tüketmeniz gerektiğini belirleyin.

5. Aşırı Tuz Kullanmayın



Domates konservesi yaparken aşırı tuz kullanmak, sağlığınız açısından zararlı olabilir. Bu nedenle, tuz miktarını ölçülü bir şekilde kullanın ve mümkünse tuzsuz domatesleri tercih edin.

DOMATES KONSERVESİNİN TARİFİ

haberturk.com adresinde pratik domates konservesinin tarifi paylaşıldı. İşte o tarifle ilgili tüm detaylar

Malzemeler:

10 kilo domates

Yapılışı:

Domatesleri güzelce yıkayıp robotta çekin. Daha büyük parçalı isterseniz bıçak yardımı ile doğrayın. Çok sulandırmamaya dikkat ederseniz daha iyi sonuç alırsınız.

Rondodan geçirdiğiniz domatesleri bir tencereye yağsız olarak koyun, kaynamaya başladıktan sonra 30 ila 45 dakika arası pişirin.

Ayrı bir tencerede kavanozları kaynatmak için su kaynatın. Tencerede kaynamakta olan suyla kavanozları çalkalayın ve 1-2 taşım tıkırdatın. Kapakları da aynı şekilde kaynar suda biraz bekletin. Kaynayak domatesleri sıcak bir şekilde kavanozlara doldurun ve ağzını hiç beklemeden kapatıp, düz bir yere ters çevirin.

Kavanozlar soğuyana kadar yerlerinden kaldırmayın. Soğuyan kavanozları, güneş görmeyen bir yerde saklayın. Kavanozlar açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve açılan kavanozu en geç iki gün içinde tüketin. Eğer bitiremeyecekseniz konserveleri küçük kavanozlarda hazırlamanız daha iyi olacaktır. Kışın yemeklere, kızartmalara ve özellikle menemen yaparken kullanabilirsiniz.