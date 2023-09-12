Hiç dikkat etmiyor bolca tüketiyorduk. Canan Karatay uyardı! Ömrü kısaltıyor

Sağlıklı beslenme ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'ı artık hepimiz tanımaktayız. Halk tarafından garipsenmesinin yanı sıra doktorlar tarafından da çok fazla eleştiri alan Canan Karatay'ın beslenme önerilerini içeren çarpıcı bir haber sosyal medyada olay oldu.

Sabah.com.tr sitesinde de yer alan haberde Canan Karatay tarafından uyarı yapılan besinlerin listesi sıralandı. İşte Canan Karatay'a göre asla tüketmemeniz gereken o besinler

Kıtır kıtır kuruyemiş tüketin

Dışarıda olduğunuz zamanlarda acıktığınızda bir yere oturup yemek yerine kıtır kıtır kuruyemiş tüketin diyor Canan Karatay. Fındık ve badem sizin için en iyi atıştırmalık diye de ekliyor…

Kahve için!

Bol su (günde en az 2 litre), maden suyu, ev yapımı yoğurt ve bu yoğurttan yapılan ayran, bitki çayı, Türk Kahvesi, filtre kahve tüketmenizi öneren Prof. Dr. Canan Karatay, her türlü meşrubat (Diyet – light ürünler dahil), meyveli yoğurt ve her türlü alkollü içkilerden uzak durmanızı tavsiye ediyor.

Zeytinyağı için

Zeytinyağının anne sütüyle eş değer olduğunu söyleyen canan Karatay her gün aç karnına bir çay bardağı hakiki zeytin yağı tüketin diyor

Ayçiçeği yağı yerine tereyağı

Yemeklerinizde ayçiçeği yağı yerine tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyor.

Bal yemek ömrü kısaltır

Şekere her türlüsüne tüm gücüyle karşı çıkan Canan Karatay bal içinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bal eşittir zehir diyen canan Karatay, bal yemek ömrünüzü kısaltmaktan başka bir işe yaramaz dedi.

Ot yemeyin!

Canan hocaya göre kilo vermek isteyenler ot yememeli. Diyet yaparken yeşillik tüketenlere şöyle sesleniyor; ot yiyorsunuz 1 saat sonra acıkıp ekmek yemek zorunda kalıyorsunuz, bunların yerine protein ağırlıklı beslenin diyor.

BALIN ZARARLARI

Öte yandan bal fazla tüketildiğinde de zararlı olabiliyor. Birçok uzman tarafından da paylaşılan bir uyarıda balın pek bilinmeyen zararları sıralandı. İşte o bilgiler

1. Bal alerjisi:



Bal, arıların çiçeklerden aldıkları nektar ve polenleri birleştirmesiyle oluşur. Ancak bazı insanlar, arı polenlerine karşı alerjik reaksiyon gösterirler. Bu nedenle, bal tüketmeden önce mutlaka bir alerji testi yaptırmak gerekir.

2. Şeker hastalığı:



Bal, doğal bir tatlandırıcı olsa da içeriğinde yüksek miktarda şeker bulunur. Bu nedenle, şeker hastalarının bal tüketimi sınırlandırması gerekmektedir.

3. Diş çürükleri:



Balın içeriğindeki şeker, dişlerde çürüklere neden olabilir. Özellikle düzenli olarak tüketildiğinde diş sağlığına zarar verebilir.

4. Botulizm:



Balın içeriğinde Clostridium botulinum adlı bakteri bulunabilir. Bu bakteri, bebeklerde botulizm adı verilen ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, 1 yaşından küçük bebeklere bal verilmemesi önerilir.

5. İlaç etkileşimleri:



Balın bazı ilaçlarla etkileşime girdiği bilinmektedir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde kanama riskini artırabilir.