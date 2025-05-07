Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: Telefonunuzu Wi-Fi'ye Bağlarken Aman Dikkat

Siber güvenlik uzmanları, Apple cihazlarına yönelik potansiyel riskler konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Özellikle iPhone ve iPad gibi cihazlar, mevcut bazı yazılım açıkları nedeniyle siber saldırganların hedefi haline gelebilir. Apple ürünlerindeki bu açıklar, kötü niyetli kişilerin cihazlara izinsiz erişim sağlamasına yol açabiliyor. Uzmanlar, Wi-Fi ağına bağlanırken temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: Telefonunuzu Wi-Fi'ye Bağlarken Aman Dikkat

Bu kritik araştırmaya imza atan Oligo Security adlı güvenlik firması, Apple’ın kablosuz medya paylaşım servisi olan AirPlay'de tam 23 ayrı güvenlik zafiyeti tespit etti. Bu açıklar, araştırmacılar tarafından "AirBorne" adı verilen bir güvenlik tehdidi kapsamında değerlendiriliyor. "AirBorne", kablosuz ağlar üzerinden yayılarak iPhone'lara sızma tehlikesi taşıyor. Araştırmaya göre, bu açıkların ikisi doğrudan cihazı zararlı yazılımların taşıyıcısı haline getirebiliyor. Yani, bulaşmış bir cihaz Wi-Fi ağına bağlandığında, aynı ağdaki diğer cihazlara da tehlike yayabiliyor.

Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: Telefonunuzu Wi-Fi'ye Bağlarken Aman Dikkat - Resim : 1

HACKERLAR NELER YAPIYORLAR?

Cihaz üzerinde kötü amaçlı yazılımlar çalıştırabiliyorlar.

Özel ve kişisel verilerinize ulaşabiliyorlar.

Cihazı tamamen kullanılamaz hale getirip çökertme riski doğurabiliyorlar.

Mikrofonu uzaktan açarak sesli konuşmaları dinleyebiliyorlar.

Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: Telefonunuzu Wi-Fi'ye Bağlarken Aman Dikkat - Resim : 2

BU RİSKLERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Güvenlik uzmanları, iPhone kullanıcılarına AirPlay özelliğini devre dışı bırakmalarını ve cihazlarının yazılımlarını mutlaka en güncel sürüme yükseltmelerini öneriyor. Çünkü AirPlay açık olduğunda cihaz, arka planda sürekli olarak kablosuz sinyal yayar ve bu durum kötü niyetli girişimler için zemin hazırlar.

AirPlay’i kapatmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik bölümüne gidin.

“Otomatik AirPlay” seçeneğine dokunun.

Açılan ekranda “Asla” seçeneğini seçin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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