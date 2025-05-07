Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı: Telefonunuzu Wi-Fi'ye Bağlarken Aman Dikkat

Bu kritik araştırmaya imza atan Oligo Security adlı güvenlik firması, Apple’ın kablosuz medya paylaşım servisi olan AirPlay'de tam 23 ayrı güvenlik zafiyeti tespit etti. Bu açıklar, araştırmacılar tarafından "AirBorne" adı verilen bir güvenlik tehdidi kapsamında değerlendiriliyor. "AirBorne", kablosuz ağlar üzerinden yayılarak iPhone'lara sızma tehlikesi taşıyor. Araştırmaya göre, bu açıkların ikisi doğrudan cihazı zararlı yazılımların taşıyıcısı haline getirebiliyor. Yani, bulaşmış bir cihaz Wi-Fi ağına bağlandığında, aynı ağdaki diğer cihazlara da tehlike yayabiliyor.

HACKERLAR NELER YAPIYORLAR?

Cihaz üzerinde kötü amaçlı yazılımlar çalıştırabiliyorlar.

Özel ve kişisel verilerinize ulaşabiliyorlar.

Cihazı tamamen kullanılamaz hale getirip çökertme riski doğurabiliyorlar.

Mikrofonu uzaktan açarak sesli konuşmaları dinleyebiliyorlar.

BU RİSKLERDEN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Güvenlik uzmanları, iPhone kullanıcılarına AirPlay özelliğini devre dışı bırakmalarını ve cihazlarının yazılımlarını mutlaka en güncel sürüme yükseltmelerini öneriyor. Çünkü AirPlay açık olduğunda cihaz, arka planda sürekli olarak kablosuz sinyal yayar ve bu durum kötü niyetli girişimler için zemin hazırlar.

AirPlay’i kapatmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik bölümüne gidin.

“Otomatik AirPlay” seçeneğine dokunun.

Açılan ekranda “Asla” seçeneğini seçin.

Kaynak: Haber Merkezi