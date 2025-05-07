Türkiye Fazla Çalışıyor Ama Karşılığını Alamıyor: Yargıtay’dan Kritik Fazla Mesai Kararı

YASAL DÜZENLEMELER NE DİYOR?

İş Kanunu’na göre, haftalık çalışma süresi yasal olarak 45 saatle sınırlandırılmış durumda. Bu sürenin üzerindeki her çalışma saati "fazla mesai" sayılır ve bu saatler için işverenin, çalışana yüzde 50 zamlı ücret ödemesi gerekiyor. Kanun aynı zamanda yıllık fazla mesai süresini 270 saatle sınırlıyor. Bu sınır aşıldığında, işverenin ayrıca fazla mesai ücreti ödemesi zorunlu hale geliyor. Yani iş sözleşmesinde "fazla çalışma ücrete dahildir" ibaresi olsa bile, bu yıllık 270 saatlik sınırın üzerindeki çalışmalar için geçerli değil.