Seyahat Edecekler Dikkat! Uçakta Uçuş Modunu Açmamak Büyük Tehlikenin Habercisi mi?

Uçak yolculuğu öncesinde kabin görevlilerinin sıklıkla yaptığı bir hatırlatma vardır: Elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Peki bu uyarı neden yapılıyor? Telefonunuzu uçuş moduna almazsanız ne gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz?

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Seyahat Edecekler Dikkat! Uçakta Uçuş Modunu Açmamak Büyük Tehlikenin Habercisi mi?

Akıllı telefonlar ve tabletler, normalde sürekli olarak en yakın baz istasyonuyla bağlantı kurmaya çalışır. Ancak binlerce metre yüksekteyken bu bağlantıyı sağlamak oldukça zor hale gelir. Uçuş moduna alınmamış cihazlar, sinyal aramayı sürdürür ve bu durum yalnızca pilinizi hızla tüketmekle kalmaz, aynı zamanda uçağın elektronik sistemlerini de etkileyebilir.

Seyahat Edecekler Dikkat! Uçakta Uçuş Modunu Açmamak Büyük Tehlikenin Habercisi mi? - Resim : 1

UÇAĞIN SİSTEMLERİ ZARAR GÖREBİLİR

Modern uçaklar, kalkıştan inişe kadar birçok işlemde otomatik sistemlere ve hassas iletişim araçlarına güvenir. Cihazlardan yayılan elektromanyetik sinyaller, kokpit içindeki sistemlerle çakışma riski taşır. Özellikle kalkış ve iniş gibi kritik anlarda pilotların yer kontrol birimiyle sorunsuz iletişim kurması hayati önem taşır. Bu nedenle, uçuş moduna alınmamış cihazların yarattığı sinyal karmaşası risk olarak kabul edilir.

Seyahat Edecekler Dikkat! Uçakta Uçuş Modunu Açmamak Büyük Tehlikenin Habercisi mi? - Resim : 2

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BİR SANİYE YETİYOR

Telefonunuzu uçuş moduna geçirmek yalnızca birkaç saniyenizi alır, ancak bu küçük adım tüm yolculuğun güvenliğini yakından ilgilendirir. Havayolu firmaları bu konuda oldukça hassastır çünkü tüm yolcuların emniyeti önceliklidir. Çoğu durumda uçak sistemleri bu tür sinyallerden ciddi şekilde etkilenmez; yine de, olası bir karışıklığın tamamen önüne geçmek için bu önlem hayati kabul edilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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