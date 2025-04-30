Astrolog Dinçer Güner: Radikal Değişim Dönemi Başlıyor! Son Tarih 6 Haziran

Astrolog Dinçer Güner, Venüs’ün Koç burcuna geçtiğini ve bu enerjinin 6 Haziran’a kadar etkili olacağını duyurdu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Astrolog Dinçer Güner: Radikal Değişim Dönemi Başlıyor! Son Tarih 6 Haziran

Bu dönemde aşk, ilişki ve para konularında daha cesur, hızlı ve doğrudan bir tavır sergilenecek. Flörtlerde girişkenlik artarken, hisler gizlenmeyecek; beğeni varsa hemen harekete geçilecek.

Astrolog Dinçer Güner'e göre, bu dönemde ilişkilerde netlik ve açıklık ön plana çıkarken, duygular bastırılmadan ifade edilecek. Bu durum hem samimi ilişkiler kurulmasına hem de hazırlıksız olanlar için gerginliklere zemin hazırlayabilir. Tartışmalar aniden alevlense de sorunları hızla çözme imkanı da doğabilir.

Astrolog Dinçer Güner: Radikal Değişim Dönemi Başlıyor! Son Tarih 6 Haziran - Resim : 1

DUYGULAR MADDİYATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Maddi anlamda ise “mantık” geri planda kalabilir. Venüs Koç etkisiyle anlık beğenilere dayalı alışverişler artabilir. Özellikle spor malzemeleri, kişisel gelişim projeleri ve yeni başlangıçlara yönelik harcamalar öne çıkacak.

Astrolog Dinçer Güner: Radikal Değişim Dönemi Başlıyor! Son Tarih 6 Haziran - Resim : 2

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK

Estetik ve moda anlayışında da değişim olacak. Daha enerjik, dinamik ve iddialı tercihler öne çıkarken; renkli, sportif ve genç görünümler dikkat çekecek. Radikal imaj değişiklikleri, yeni saç stilleri gibi cesur adımlar bu dönemde daha çekici gelecek.

Astrolog Dinçer Güner: Radikal Değişim Dönemi Başlıyor! Son Tarih 6 Haziran - Resim : 3

DİNÇER GÜNER KİMDİR?

Dinçer Güner, kariyerine basın danışmanlığı ve kitap editörlüğü yaparak başlamış, ardından hayatının tutkusunu mesleğe dönüştürmeye karar vererek astroloji alanına yönelmiştir. 2007-2009 yılları arasında, Türkiye’de astroloji eğitiminde önemli bir yeri olan AstroArt Astroloji Okulu’nda Öner Döşer’den temel ve ileri seviye klasik astroloji eğitimi almış, buradan ustalık belgesiyle mezun olmuştur.

Astrolojik bilgisini farklı perspektiflerle zenginleştirmek isteyen Güner, Merih Akalın’dan Vedik (Hint) astrolojisi eğitimi almış, aynı zamanda bireylerin psikolojik yapılarını derinlemesine anlayabilmek amacıyla Prof. Dr. Mehmet Zararsızoğlu’ndan sistemik aile dizimi ve psikoterapi eğitimi de tamamlamıştır.

“Tavrın değişirse, kaderin değişir” sözüyle yaşam felsefesini özetleyen Dinçer Güner, Türkiye’nin en çok takip edilen astroloji bloglarından birinin kurucusudur. Gökyüzü hareketlerinin insanlar üzerindeki etkilerini analiz ettiği yazılar, bireysel danışmanlıklar, eğitimler ve seminerlerle aktif bir şekilde astroloji çalışmalarını sürdürmektedir.

Sözcü gazetesi, Marie Claire ve Morhipo gibi platformlarda düzenli olarak köşe yazıları kaleme alan Güner, aynı zamanda çeşitli televizyon programlarında konuk olarak da izleyicilere astrolojik öngörüler sunmaktadır. Astroloji üzerine yazdığı kitaplarla da dikkat çeken Güner, 2021 yılından itibaren ekran dünyasında da yer almaya başlamış, "Sadece Arkadaşız" dizisinde rol alarak oyunculuk deneyimi edinmiştir.

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