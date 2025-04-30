Ne Küf Ne Rutubet Oluşturuyor: İşte Ev İçinde Çamaşır Kurutmanın 5 Altın Kuralı

Apartman dairelerinde ya da yağışlı havalarda çamaşırları iç mekânda kurutmanın imkanlardan dolayı kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Liard, doğru tekniklerle kötü kokunun önüne geçilebileceğini belirterek, beklenen tüyoyu verdi.

ÇAMAŞIR ASARKEN ACELE ETMEYİN

Liard, aceleyle asılan çamaşırların hem geç kuruduğunu hem de kötü kokma riskinin arttığını belirterek, zamana yayılan ve düzenli bir kurutma sürecinin önemine dikkat çekti. Ona göre iç mekânlarda bile doğru havalandırma ve özenli yerleştirme ile “dışarıda kurumuş gibi” bir sonuç elde etmek mümkün.

EVDE ÇAMAŞIR KURUTMANIN 5 ALTIN KURALI

Düzenli Asın, Üst Üste Yığmayın: Giysileri çamaşır askısına aralıklı ve düzgün şekilde yerleştirin. Üst üste atılan kıyafetler daha geç kurur ve daha fazla koku yapar.

Az Yıkayın, Sık Yıkayın: Makineyi tıka basa doldurmak yerine, küçük partiler hâlinde yıkamak hem daha etkili temizlik sağlar hem de kurutmayı kolaylaştırır.

Boyuta Göre Asın: Küçük giysileri alt kısımlara, büyük parçaları üstteki alanlara yerleştirin. Böylece hava sirkülasyonu daha verimli olur.

Hassas Giysilere Özen Gösterin: İnce kumaşları sarkmadan kurutmak için ayrı kurutma rafları veya askılar kullanın. Aksi hâlde kıyafette deformasyon riski artar.

Kumaş Yumuşatıcı Kullanın: Yıkama sırasında eklenen kaliteli bir yumuşatıcı, iç mekânda bile dışarıda kurumuş gibi ferah ve hoş kokulu çamaşırlar elde etmenizi sağlar.