Şanlıurfa'da üretti, dünyaya zehir satıyor: Gramı 11 bin 500 dolar!

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'ne bağlı Akpınar Köyü'nde Mehmet Örenler isimli üretici akrep yetiştirmeye başladı.

Babasıyla birlikte kurduğu akrep çiftliğinde 15 bin akrep besleyen Örenler, bir gram zehir için en az 300 akrebin sağımını yapıyor.

"İZİNLER DIŞINDA YASAK"

Konuya ilişkin VOA Türkçe'ye konuşan Mehmet Örenler, "Anaç bireyleri bu tesisin, bu köyün etrafında dağlarda, bayırlarda, doğal hayatı koruma ekipleriyle birlikte yakaladık. Akrep yakalamak ve bulundurmak izinler dışında yasak. Yakaladıktan sonra bizim burada çiftleştirilmesi, bakımları ve büyütülmesi yapıldıktan sonra hamile olan bireyler doğum yaptı. Doğumdan sonraki bakımlarını burada yaptık" dedi.

"GRAMI 11 BİN 500 DOLAR"

"Akrep zehrinden ilaç, kozmetik ve kanser araştırmalarında yararlanılıyor" diyen Örenler, "Litresi milyon dolarla alıcı buluyor. Yurtdışında ilaç, kozmetik, savunma sanayinde kullanılıyor. Türkiye de ise kanser çalışmalarında kullanılıyor. Bazı ülkelerde gramı 3 bin dolara da gidiyor ve bazı ülkelerde gramı 11 bin 500 dolara da gittiği oluyor" diye konuştu.

AKREP ZEHRİ

Akrep zehri, çeşitli tıbbi uygulamalar için araştırılan potansiyel bir biyoaktif bileşiktir.

Akrep zehrinin kullanıldığı alanlar:

- Ağrı kesici: Akrep zehri, ağrıyı azaltmak için kullanılan çeşitli ilaçların geliştirilmesinde kullanılmıştır,

- Kanser tedavisi: Akrep zehri, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan çeşitli ilaçların geliştirilmesinde kullanılmıştır,

- Diğer tıbbi durumlar: Akrep zehri, diğer tıbbi durumların tedavisinde de kullanılmaktadır. Örneğin, akrep zehri, diyabet, kalp hastalığı ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisi için araştırılmaktadır.

Not: Akrep zehrinin faydalarına ilişkin araştırmalar hala devam etmektedir...

Kaynak: Gerçek Gündem