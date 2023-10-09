Muğla'da mevsimi başladı, doğal bir lezzet kaynağı: Kilosu 150 TL!

Ekim ayıyla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan ve birçok insan için doğal bir lezzet kaynağı olan Çıntar, Muğla'nın Milas ilçesinde boy göstermeye başladı.

Çıntar, özellikle kavurma ve közde kızartma yöntemleri ile mutfaklarda yerini alırken, bazı vatandaşlar bu doğal lezzeti kış döneminde de tatmak istiyor. Böylece, toplanan çıntarlar, derin dondurucularda yerini alıyor ve kış boyunca tüketiliyor.

KİLOSU 150 TL

Kırsal alanda yetişen doğal mantar Çıntar’ın kilosu 150 lira olarak alıcı bulurken, yağışlara bağlı olarak veriminde artma yaşanan çıntarın kilo fiyatının bölgenin yaz sıcaklarından kurtuluğ sonbahar yağışlarının düşmeye başlaması ile birlikte ucuzlaması bekleniyor.

ÇINTAR MANTARI

Çıntar, Türkiye'de özellikle Ege Bölgesi'nde yetişen bir mantar türüdür. Besin değeri yüksek ve lezzetli bir mantardır.

Çıntarın faydaları şunlardır:

* Protein ve lif bakımından zengindir: Çıntar, protein ve lif bakımından zengin bir besindir. Protein, kasların ve dokuların onarımı ve büyümesi için gereklidir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

* Vitamin ve mineral bakımından zengindir: Çıntar, vitamin ve mineral bakımından da zengindir. Çıntar, özellikle B vitamini, C vitamini, demir ve potasyum bakımından zengindir,

* Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Çıntar, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Serbest radikaller, kansere neden olabilecek hasara yol açabilir,

* Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir: Çıntar, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir: Çıntar, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Kilo vermeye yardımcı olabilir: Çıntar, kalorisi düşük bir besindir.

ÇINTAR MANTARI NASIL TÜKETİLİR

Çıntar, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Çıntar, taze olarak veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Çıntar, sebze yemekleri, çorbalar, risottolar ve salatalar gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Çıntar mantarı, tüketilmeden önce iyice temizlenmelidir. Çıntar mantarının sapının altından çıkan beyaz sıvı zehirli değildir, ancak tadını bozabilir. Bu nedenle, çıntar mantarı pişirilmeden önce bu sıvı iyice temizlenmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem