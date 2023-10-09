Kütahya'da yoğun ilgi görüyor, şifa deposu: Fiyatı 30 TL'ye düştü!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte geçen haftalarda kilosu 50 TL’den tezgahlarda yerini alan 'hünnap'ın kilosu bu hafta Kütahya'da 30 TL'ye düştü. Şifa deposu hünnapın fiyatının gerilemesi sonrası vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kütahya'da yoğun ilgi görüyor, şifa deposu: Fiyatı 30 TL'ye düştü!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kilosu 50 TL’den 30 TL’ye düşen kalp dostu, şifa deposu hünnap vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Hüseyin Cangür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden getirdiği Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnap’ın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle kalp, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu belirtti.

HÜNNAP

Hünnap, Asya kökenli bir meyve ağacının meyvesidir. Türkiye'de de yetişen hünnap, küçük, yuvarlak ve sarı renklidir. Olgunlaştıkça kahverengiye döner. Tatlı ve hafif ekşi bir tada sahiptir.

Kütahya'da yoğun ilgi görüyor, şifa deposu: Fiyatı 30 TL'ye düştü! - Resim : 1

Hünnap, besin değeri yüksek bir meyvedir. C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum ve lif bakımından zengindir. Hünnap, ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir.

Hünnap'ın sağlığa faydaları şunlardır:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hünnap, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Kanser riskini azaltır: Hünnap, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

* Kalp sağlığını destekler: Hünnap, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Sindirim sistemini destekler: Hünnap, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar,

* Kilo vermeye yardımcı olur: Hünnap, kalorisi düşük bir meyvedir.

HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?

Hünnap, çiğ olarak veya pişirilerek tüketilebilir. Hünnap, salatalarda, meyve salatalarında, tatlılarda ve atıştırmalıklarda kullanılabilir. Ayrıca, hünnap suyu, hünnap püresi ve hünnap jölesi gibi ürünler de yapılabilir.

Hünnap, geleneksel Çin tıbbında da yüzyıllardır kullanılmaktadır. Hünnap, uykusuzluk, öksürük ve kabızlığa iyi geldiğine inanılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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