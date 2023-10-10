Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ve gazeteci Selen Yalaz nişanlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, gazeteci Selen Yalaz ile hayatını birleştirmek üzere ilk adımı attı.
CHP Genel Başkan Danışmanı Ömer Topsakal, eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan taktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığını yapan Ömer Topsakal, eski KRT Ankara temsilcisi Selen Yalaz ile nişanlandı.
Topsakal ve Yalaz’ın yüzüklerini Tuncay Özkan taktı.
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