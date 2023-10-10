Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı!

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yargı ve emniyete uzanıp uzanamayacağı tartışmaları sürerken Ankara Emniyeti’nde çok kritik bir gelişme yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu dokuz polisin “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Ankara’da yeraltı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken, Ankara Emniyeti’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. T24’ün aldığı bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi. Gerçekleşen açığa almalar, Kaplan’ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını da güçlendirdi.