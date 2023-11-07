Samsun'da hasadı başladı, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor: Kilosu 25 TL!

Türkiye'nin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi olma özelliğini taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındığa alternatif ürün olan kivinin hasadı yapıldı.

Hasada ilişkin İHA'ya açıklamada bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlçemizde aynı yerde 600 dekar alanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kivi bahçesi bulunmaktadır. Bu alanda ve ilçemizde üretilen kivi yurtdışına ihraç edilmektedir. Kilo fiyatı 20-25 TL arasında değişen kivide en önemli ihtiyaç soğuk hava deposudur" dedi.

KİVİ

Kivi, Çin'e özgü bir asma tırmanıcı bitki olan Actinidia deliciosa'dan elde edilen bir meyvedir. Kivi, olgunlaştığında parlak yeşil bir kabuğu ve sulu, tatlı ve ekşi bir eti olan oval veya yuvarlak bir meyvedir. Kivi, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Kivi, dünyanın birçok yerinde yetiştirilir ve yaygın olarak tüketilir. Kivi, taze olarak tüketilebildiği gibi, meyve suyu, püre ve dondurma gibi ürünlerde de kullanılabilir. Kivi, salatalara, yulaf ezmesine ve yoğurda da eklenebilir.

Kivi, birçok sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir. Kivi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir. Kivi ayrıca cilt sağlığını iyileştirmeye ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

İşte kivinin bazı sağlık faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur: Kivi, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlü bir şekilde çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Kivi, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur: Kivi, lif açısından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sistemini harekete geçirir ve kabızlık sorununu önler,

- Cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur: Kivi, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Kivi, düşük kalorili bir meyvedir. Kivi, kilo vermeye yardımcı olabilecek lif ve su içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem