Sağlıklı Kahvaltının Gizli Kahramanı Belli Oldu: Meğer Şimdiye Kadar Yanlış Biliyormuşuz

Yulaf kepeği, yulaf tanesinin besin değeri yüksek dış kabuğundan elde ediliyor. Lif bakımından oldukça zengin olan bu besin; B vitaminleri, demir, çinko ve selenyum gibi temel mineralleri de içeriyor. Ayrıca anti-enflamatuar etkileriyle bilinen avenantramidler adlı antioksidanları da barındırıyor.

YULAF KEPEĞİ TAM ANLAMIYLA BESİN DEPOSU

Yulaf ezmesi ile sıkça karıştırılsa da, kepek çok daha fazla besin öğesi içeriyor. Özellikle sindirim sistemi sağlığına katkılarıyla öne çıkan yulaf kepeği, kolesterolü ve kan şekerini dengelemeye, bağışıklığı güçlendirmeye ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

GÜNDE 2 KAŞIK YETİYOR

Uzmanlara göre, günlük 2-3 yemek kaşığı yulaf kepeği tüketimi yeterli oluyor. Ancak yüksek lif oranı nedeniyle sindirim sistemi alışık değilse, az miktarla başlanması öneriliyor. Kepek; yoğurtlara, çorbalara, tatlılara ya da hamur işlerine eklenerek kolayca beslenmeye dahil edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi