40 Yıllık Kuyumcu Sırrını Açıkladı: İşte Altınları ve Tektaşı İlk Günkü Gibi Işıl Işıl Yapmanın Formülü

Günlük kullanımla matlaşan altınları ve tektaş yüzüklerinizi kuyumcuya gitmeden evde parlatıp, ilk günkü gibi ışıltılı hale getirmenin yolu ortaya çıktı. İşte kimyasal kullanmadan tektaş yüzüğünüzü profesyonel bir temizlikten çıkmış gibi göstermenin yolu...

40 Yıllık Kuyumcu Sırrını Açıkladı: İşte Altınları ve Tektaşı İlk Günkü Gibi Işıl Işıl Yapmanın Formülü

Günlük kullanımda ciltteki yağlar, parfüm, sabun kalıntıları ve toz gibi etkenler, tektaş yüzüklerin ışıltısını zamanla azaltabilir. Özellikle pırlantanın dışarıda konumlandığı tektaş modellerde, bu matlaşma daha hızlı fark edilir. Neyse ki, evdeki basit malzemelerle tektaş yüzüğünüzü profesyonel bir temizlikten çıkmış gibi parlatmanız mümkün.

EVDE TEKTAŞ PARLATMA YÖNTEMİ

Ilık su

Birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı

Yumuşak kıllı bir diş fırçası

Mikrofiber bez

NASIL UYGULANIR?

40 Yıllık Kuyumcu Sırrını Açıkladı: İşte Altınları ve Tektaşı İlk Günkü Gibi Işıl Işıl Yapmanın Formülü - Resim : 1

İlk olarak küçük bir kaseye ılık su doldurun ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Karışımı hafifçe köpürtün fakat fazla köpük oluşturmaktan kaçının. Ardından yüzüğünüzü bu suyun içinde birkaç dakika bekletin. Bu, kir ve yağların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar.

Yüzüğü sudan çıkardıktan sonra, yumuşak kıllı diş fırçasıyla nazikçe fırçalayın. Özellikle taşın alt kısmına ve çerçevenin kenarlarına dikkat edin genellikle kirler en çok bu bölgelerde birikir.
Temizleme işleminin ardından yüzüğü ılık akan su altında iyice durulayın. Deterjan kalıntıları kalırsa, yüzük tekrar mat bir görünüm alabilir. Durulama sırasında yüzüğün lavaboya düşmesini önlemek için süzgeç kullanmanızda fayda var. Son olarak, temiz bir mikrofiber bezle kurulayıp ışıltısına kavuşmasını izleyin.

40 Yıllık Kuyumcu Sırrını Açıkladı: İşte Altınları ve Tektaşı İlk Günkü Gibi Işıl Işıl Yapmanın Formülü - Resim : 2

BU MADDELERDEN UZAK DURUN

Amonyak, çamaşır suyu, aseton gibi güçlü kimyasallar her ne kadar pırlantaya doğrudan zarar vermese de, yüzüğün altın veya platin gibi değerli metal kısmında renk bozulmalarına ve aşınmalara yol açabilir.
Ayrıca kuyumcuların kullandığı ultrasonik temizleyiciler, ev kullanımı için riskli olabilir. Bu cihazlar yüksek frekansla titreşim yaratarak temizlik sağlasa da, pırlantanın yerinden oynamasına ya da taşın sabitlendiği tırnakların gevşemesine neden olabilir. Aynı şekilde, buharlı temizlik cihazları da aşırı sıcaklık nedeniyle yapısal hasar verebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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