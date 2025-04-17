Her Gün Bir Kaşığı Vücuda Omega-3 Depoluyor! İltihapla Savaşıp Kolesterolü Sıfırlıyor

Keten tohumunun öğütülerek ya da preslenerek elde edilen yağı, lif ve magnezyum gibi bazı besin değerlerini kaybetse de, barındırdığı yüksek orandaki omega-3 ile dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yalnızca bir yemek kaşığı keten tohumu yağı, vücudun günlük ihtiyaç duyduğu omega-3’ü fazlasıyla karşılayabiliyor. Erkekler için günlük 1600 mg, kadınlar için ise 1100 mg önerilen alfa-linolenik asit ihtiyacı, keten tohumu yağında 7200 mg seviyelerinde bulunuyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR, KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Yapılan araştırmalarda keten tohumu yağının, kötü kolesterol seviyelerini düşürmede etkili olduğu belirlendi. 12 hafta boyunca düzenli olarak tüketen deneklerde kolesterol seviyelerinde kayda değer bir düşüş gözlenirken, aynı süre zarfında mısır yağı tüketen grupta değişim yaşanmadı.

Bu doğal yağ aynı zamanda kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Bilimsel veriler, hipertansiyon hastalarında keten tohumu yağının tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Günlük bir yemek kaşığı tüketim ile damar elastikiyetinin arttığı ve kan basıncının düzenlendiği bildirildi.

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIYOR

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde keten tohumu yağının, özellikle meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabildiği ve bu hücrelerin yok edilmesinde rol oynayabildiği belirtildi. Ancak uzmanlar, bu etkinin insanlar üzerindeki sonuçlarının netleşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

CİLT DOSTU DOĞAL DESTEK

Keten tohumu yağı, cilt sağlığını da destekliyor. Küçük çaplı bir çalışmada atopik dermatitli farelerde üç haftalık kullanım sonrası kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerde azalma tespit edilirken, insan denekler üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise daha yumuşak ve nemli bir cilt yapısına ulaşıldığı kaydedildi.

DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Prediyabetli bireylerde yapılan gözlemler de umut verici sonuçlar ortaya koydu. 12 hafta boyunca düzenli olarak keten tohumu tüketen bireylerde kan şekeri seviyelerinde düşüş yaşandı. Bu durumun diyabet gelişme riskini azaltabileceği düşünülse de, daha yüksek doz tüketen grupta aynı etkinin görülmemesi, bilim insanlarının dikkatini çekti.

İLTİHABI SÖKÜP ATIYOR

Keten tohumu yağının, obezite sorunu yaşayan bireylerde iltihapla mücadelede destekleyici rol üstlendiği gözlemlendi. Araştırmalar, bu doğal yağın inflamasyonu azaltarak kalp hastalıklarından diyabete, romatoid artritten astıma kadar birçok rahatsızlığın önüne geçmede yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak etkilerinin daha net anlaşılması için ileri düzey klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi