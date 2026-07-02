Sağlık Sisteminde Kırmızı Alarm! Çocuk Hastalar İçin Tehlike Büyüyor

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Türkiye'de çocuk sağlığının en kritik branşlarında görev yapacak uzman hekim sayısı hızla azalıyor. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçur, özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk hematoloji-onkoloji, nefroloji ve nöroloji gibi hayati öneme sahip alanların genç hekimler tarafından artık tercih edilmediğini belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda ciddi bir uzman açığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

2026 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını değerlendiren Kasapçur, çocuk yoğun bakım için açılan 118 kadrodan yalnızca 5'inin dolduğunu, yenidoğan alanındaki 250 kadronun ise sadece yüzde 9'unun tercih edildiğini söyledi. Çocuk hematoloji-onkoloji ve çocuk acil gibi kritik branşlarda da doluluk oranlarının oldukça düşük seviyelerde kaldığını belirten Kasapçur, "Bugün gerekli adımları atmazsak birkaç yıl sonra çocuklarımızı tedavi edecek uzman bulmakta zorlanabiliriz" dedi.

GENÇ HEKİMLER NEDEN BU ALANLARI TERCİH ETMİYOR?

Prof. Dr. Kasapçur'a göre genç doktorların bu branşlardan uzaklaşmasının başlıca nedeni ağır çalışma koşulları ve artan hukuki riskler. Özellikle yenidoğan ve çocuk yoğun bakım gibi alanlarda, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşanabilen komplikasyonların dava konusu olmasının hekimler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

Bir diğer önemli neden ise eğitim sürecinin uzunluğu. Bir doktorun çocuk yoğun bakım veya yenidoğan uzmanı olabilmesi için tıp fakültesi, uzmanlık, yan dal eğitimi ve zorunlu hizmetlerle birlikte yaklaşık 17 yıllık bir eğitim ve çalışma sürecinden geçmesi gerekiyor.

YDUS SONUÇLARI ENDİŞE YARATTI

2026 YDUS sonuçları da tabloyu ortaya koydu. Çocuk yoğun bakımda açılan 118 kadrodan 113'ü boş kalırken doluluk oranı yalnızca yüzde 4 oldu. Yenidoğan yan dalında ise 250 kadrodan sadece 22'si doldu ve doluluk oranı yüzde 9'da kaldı.

Benzer düşüş çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk acil ve çocuk nefrolojisi gibi diğer kritik branşlarda da görüldü. Geçmiş yıllarda tüm kontenjanlarını dolduran çocuk kardiyolojisi, gastroenterolojisi ve enfeksiyon hastalıklarında da tercih oranlarının belirgin şekilde gerilediği görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi