Gebze'de Tüyler Ürperten Görüntü: Üst Geçitte Yarı Çıplak Halde Asılı Bulundu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte yarı çıplak halde asılı bulunan bir erkek şahsın cansız bedeni çevredeki vatandaşları dehşete düşürdü. Vatandaşlar, üst geçitte boynundan iple asılı halde hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sepetli araç yardımıyla kişinin cansız bedenini bulunduğu yerden indirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin ölüm nedeninin netlik kazanması için inceleme başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA