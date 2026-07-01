Rize’den Ezber Bozan Lezzet: ‘Böyle Yemek mi Olur’ Diyen Bir Daha Bırakamıyor! Pilav Üstü Kadayıf Akını

Rize’de, ilk kez duyanları hayrete düşüren pilav üstü kadayıf, yerli ve yabancı turistlerin odak noktası oldu. Tuzlu ve bol tereyağlı pilav ile ballı çıtır kadayıfın bir araya geldiği bu geleneksel tat, ön yargıyla yaklaşan herkesi ilk kaşıkta kendine hayran bırakıyor.

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Kendine has mutfağıyla bilinen Rize, ezberleri bozan sıra dışı bir lezzet kombiniyle gastronomi dünyasını sallıyor. Rize'nin geleneksel bir yemeği olan pilav üstü kadayıf, kulaklara ilk başta uyumsuz gelse de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Rizeliler için alışılmış bir lezzet olan pilav üstü kadayıf ilk kez duyanların kulağına hoş gelmese de tadına bakanlar için vazgeçilmez haline geliyor.

Rize’den Ezber Bozan Lezzet: ‘Böyle Yemek mi Olur’ Diyen Bir Daha Bırakamıyor! Pilav Üstü Kadayıf Akını - Resim : 1

SIRRI ZITLIKTA SAKLI: TUZLU PİLAV, BALLI KADAYIF

İlk görenlerin 'Böyle bir yemek olur mu' dediğini ancak tadına baktığında çok beğendiğini dile getiren işletmeci İsmail Reyhanoğlu, şunları söyledi:

"Pilav üstü kadayıf Rize'de bizlerin geleneksel bir yemeğidir. Pilavın özelliği tereyağlı ve tuzlu olması, kadayıfın özelliği de ballı olmasıdır. Tuzlu pilavla ballı kadayıf üst üste geldiği zaman mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. İnsanlar belki 'Böyle bir lezzet olur mu?' diye soruyor ve ben de 'Bir kez dene ondan sonra karar ver' diyorum. Hemen hüküm vermeden 'Böyle bir şey olur mu?' demeyin. Sizlere ikram ettiğimde deneyin, bu lezzete gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Yiyenler bir daha gelip yemek istiyor. İnsanlar bu lezzeti çok ilginç buluyor. Öncesinde az veriyoruz, beğenirlerse sonrasında daha çok servis ediyoruz."

Rize’den Ezber Bozan Lezzet: ‘Böyle Yemek mi Olur’ Diyen Bir Daha Bırakamıyor! Pilav Üstü Kadayıf Akını - Resim : 2

ŞEKER HASTALIĞI NEDENİYLE GENÇLER DAHA FAZLA TÜKETİYOR

Geçmişte her yaştan insanın pilav üstü kadayıf tükettiğini ama son zamanlarda şeker hastalığının yaygınlaşmasıyla genç neslin daha fazla tercih ettiğini sözlerine ekleyen Reyhanoğlu, "Eskiden insanlar bu kadar bilinçli değildi çünkü şeker hastalığı bu kadar yaygın değildi. Son yıllarda şeker hastalığı yaygınlaştığı ve insanlarımız bilinçlendiği için bunu çoğunlukla gençler yiyor ya da sağlık sorunu olmayan insanlar tüketiyor. Çünkü her şeyin başı sağlık" dedi.

Rize’den Ezber Bozan Lezzet: ‘Böyle Yemek mi Olur’ Diyen Bir Daha Bırakamıyor! Pilav Üstü Kadayıf Akını - Resim : 3

'İSTANBUL’DA, TRABZON’DA BU TADI BULAMADIM'

35 yıldır tükettiği pilav üstü kadayıfın lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten Mehmet Dilli isimli vatandaş ise "35 yıldır aralıksız tüketiyorum. Hiçbir yerde de bunun tadını göremedim. Bu pilav üstü kadayıfın tadını, lezzetini hiçbir yerde göremedim. Diğer şehirlerde, İstanbul'da olsun, Trabzon'da, Samsun'da hiçbir yerde göremedim. Pilavla kadayıf çok farklı bir lezzet oluyor. Sadece pilavla yesem lezzetini alamam ama bu ikisi birleşince çok güzel oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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