Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğde değişiklik yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle cihaz kayıt işlemleri, başvuru süreçleri ve IMEI kullanımına ilişkin bazı uygulamalar güncellendi.

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Düzenlemeyle birlikte cihaz kayıt işlemlerinde başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Özellikle Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri (Diplomatik statüye sahip resmi görevli kişiler), gerekli bilgi ve belgeleri tamamladıktan sonra başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ise ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK’ya iletilecek.

YABANCI MİSYON PERSONELİNİN CİHAZLARINA YENİ UYGULAMA

Yeni düzenlemeyle yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım süreci de yeniden belirlendi.

Buna göre, vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerinin cihazlarına ait IMEI numaraları, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede yer alacak.

Kimlik kartının süresi sona erdiğinde ise cihazlar 120 gün daha kullanılabilecek. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları siyah listeye alınacak ve cihazın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanması sona erecek.

Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazlar ise gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından beyaz listeye alınacak.

SİYAH LİSTEYE ALINAN CİHAZLAR TAKİP EDİLECEK

Yönetmelikle siyah listeye alınan cihazların yeniden kullanılmasına ilişkin uygulama da değiştirildi.

Buna göre, siyah listeye alınan bir cihaz herhangi bir telefon hattıyla yeniden kullanılmaya başlanırsa, ilgili işletmeci bu durumu abone numarası bilgisiyle birlikte derhal BTK’ya bildirecek.

ARIZALANAN CİHAZLAR İÇİN IMEI DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

Tebliğle birlikte, yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazların arızalanması halinde uygulanacak IMEI değişikliği süreci de yeniden düzenlendi.

Buna göre, cihazın veya ana kartının arıza nedeniyle değiştirilmesi durumunda IMEI değişikliği yapılabilecek. İlk kayıt başvurusunu yapan kişi, cihaz kayıt işlemini tamamladıktan sonraki üç takvim yılı içinde ve cihazın beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişimi yapan firmadan alınacak belgede firmanın bilgileri, değişimin arıza nedeniyle yapıldığına ilişkin ifade ile eski ve yeni IMEI numaralarının yer alması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi