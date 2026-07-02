Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin IMEI kayıt sürecinde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. BTK'nın yeni düzenlemesiyle başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak, arızalanan cihazların IMEI değişikliği için yeni kurallar uygulanacak, yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım süreci ise yeniden şekillendirilecek.

Son Güncelleme:
Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğde değişiklik yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle cihaz kayıt işlemleri, başvuru süreçleri ve IMEI kullanımına ilişkin bazı uygulamalar güncellendi.

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Düzenlemeyle birlikte cihaz kayıt işlemlerinde başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Özellikle Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri (Diplomatik statüye sahip resmi görevli kişiler), gerekli bilgi ve belgeleri tamamladıktan sonra başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ise ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK’ya iletilecek.

YABANCI MİSYON PERSONELİNİN CİHAZLARINA YENİ UYGULAMA

Yeni düzenlemeyle yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım süreci de yeniden belirlendi.

Buna göre, vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerinin cihazlarına ait IMEI numaraları, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede yer alacak.

Kimlik kartının süresi sona erdiğinde ise cihazlar 120 gün daha kullanılabilecek. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları siyah listeye alınacak ve cihazın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanması sona erecek.

Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazlar ise gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından beyaz listeye alınacak.

SİYAH LİSTEYE ALINAN CİHAZLAR TAKİP EDİLECEK

Yönetmelikle siyah listeye alınan cihazların yeniden kullanılmasına ilişkin uygulama da değiştirildi.

Buna göre, siyah listeye alınan bir cihaz herhangi bir telefon hattıyla yeniden kullanılmaya başlanırsa, ilgili işletmeci bu durumu abone numarası bilgisiyle birlikte derhal BTK’ya bildirecek.

ARIZALANAN CİHAZLAR İÇİN IMEI DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

Tebliğle birlikte, yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazların arızalanması halinde uygulanacak IMEI değişikliği süreci de yeniden düzenlendi.

Buna göre, cihazın veya ana kartının arıza nedeniyle değiştirilmesi durumunda IMEI değişikliği yapılabilecek. İlk kayıt başvurusunu yapan kişi, cihaz kayıt işlemini tamamladıktan sonraki üç takvim yılı içinde ve cihazın beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişimi yapan firmadan alınacak belgede firmanın bilgileri, değişimin arıza nedeniyle yapıldığına ilişkin ifade ile eski ve yeni IMEI numaralarının yer alması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cep Telefonu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili İçin Yolun Sonu! 11 Yıllık Efsane Sona Erdi! Fiat Egea'nın Üretimi Resmen Durduruldu Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili İçin Yolun Sonu! Fiat Egea'nın Üretimi Resmen Durduruldu
Sürücülere Kötü Haber: İndirim Beklenirken Benzine Zam Kapıya Dayandı! Bu Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak Sürücülere Kötü Haber: İndirim Beklenirken Benzine Zam Kapıya Dayandı!
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gebze'de Tüyler Ürperten Görüntü: Üst Geçitte Yarı Çıplak Halde Asılı Bulundu Gebze'de Tüyler Ürperten Görüntü: Üst Geçitte Yarı Çıplak Halde Asılı Bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan Flaş Karar! Aktar ve Marketlerde Satışı Yasaklandı! Artık Sadece Eczanelerde Bulunacak Aktar ve Marketlerde Satışı Yasaklandı! Artık Sadece Eczanelerde Bulunacak
Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti
Trabzon'da Patlayıcı Yüklü İHA Alarmı: Ağaca Çarpıp İnfilak Etti Trabzon'da Patlayıcı Yüklü İHA Alarmı: Ağaca Çarpıp İnfilak Etti
Ankara Valiliği NATO Tedbirlerini Açıkladı: Bu Araçların Girişi Yasaklandı İşte NATO Zirvesi Kapsamında Alınan Tedbirler