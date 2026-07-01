İstanbul Valiliği'nden 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: Sıcaklık Alarmı Verildi! Hissedilen 40 Dereceyi Bulacak

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Türkiye, temmuz ayına etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla başladı. Avrupa'da can kayıplarına yol açan Afrika sıcakları Türkiye'yi de etkisi altına alırken, İstanbul için kritik bir uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, bugün kentte yılın en sıcak gününün yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceği belirtilirken, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

Sıcak hava dalgası yalnızca İstanbul'u değil, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına almış durumda. Meteorolojik tahminlere göre bugün 81 ilde ortalama hava sıcaklığının 33,1 dereceye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞACAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Özellikle öğle saatlerinde yüksek nem nedeniyle bunaltıcı havanın etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 40 dereceyi bulabileceği ifade edildi. Valilik, sıcak havanın sağlık üzerinde oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların tedbirli davranmalarını istedi.

UZMANDAN RİSK GRUBUNA UYARI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan da uyarılarda bulunarak; "Nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklık sağlığımızı bozacak dereceye, 40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da hassas bünyeli olan kişileri, çocukları, yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanları çok rahatlıkla etkileyebilecek bir hava sıcaklığıdır. Hissedilen sıcaklık şöyle bir şey, dışarı çıktığınızda üzerinizdeki buharlaşması gereken o nemli his sizin üzerinizde buharlaşamıyor. O nemli yapışkan his hiçbir zaman kaybolmuyor, vücudunuzdaki nem atmosfere karışamıyor çünkü atmosfer neme doymuş vaziyette. Bu nedenle vücut üzerindeki hissedilen sıcaklık çok daha fazla oluyor. O yüzden tehlikeli bir hava var" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi