New York'un Kalbinde Lezzet Diplomasisi: Türkevi'nde Türk Mutfağı Rüzgarı

Türkiye’nin zengin gastronomi mirasını ve gıda sektörünün küresel gücünü ABD pazarına taşımak amacıyla New York’taki tarihi Türkevi’nde 'Türk Lezzetleri' resepsiyonu düzenlendi. ABD’li ve Türk şeflerin ortak şovuna sahne olan etkinlikte, Türk gıda ürünlerinin dünya mutfaklarındaki yeri uluslararası aktörlere anlatıldı.

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New York'un Kalbinde Lezzet Diplomasisi: Türkevi'nde Türk Mutfağı Rüzgarı
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Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla New York'taki Türkevi'nde "Türk Lezzetleri" resepsiyonu gerçekleştirildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen resepsiyona, gıda sektöründen başta olmak üzere birçok misafir katıldı.

HEDEF ABD PAZARINDA TÜRK MALI GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen gıda ve içecek ihracatçıları uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelirken, "Türk Lezzetleri" programının elçileri de konuklarla buluştu. Türk mutfağının zengin gastronomi mirasının ve Türkiye’nin gıda ihracatındaki potansiyelinin tanıtıldığı resepsiyonda, sektör temsilcileri arasında yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve Türk gıda ürünlerinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

Etkinlikte katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

'YEMEKLER TÜKENDİ, HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, etkinliğin amacının Türkiye'yi, Türk kültürünü ve zengin gıda ürünlerini tanıtmak olduğunu söyledi.

Yazal, ABD'li ve Türk birçok şefin katıldığı etkinliğin "Türk gıda ürünleriyle dünyanın her tür mutfağındaki yemeklerin pişirilebileceği mesajını vermeyi" hedeflediğini belirterek, "Bence gayet de başarılı oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Yemekler tükendi" dedi.

Kaynak: AA

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