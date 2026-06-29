Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaraya Yeni Yasak Geliyor

Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımıyla mücadelede yeni bir döneme hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağıyla sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve kapalı alanlardaki sigara yasağının daha net kurallarla uygulanması hedefleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaraya Yeni Yasak Geliyor
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Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlanan kanun taslağıyla kapalı alanlarda sigara yasağının daha etkin uygulanması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN YENİ ADIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın temel amacının çocuklar ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını en aza indirmek olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ALTINA SATIŞTA DENETİMLER ARTACAK

Hazırlanan taslakta, 18 yaşından küçüklere sigara satışına yönelik denetimlerin güçlendirilmesi de yer alıyor. Mevcut uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi için yeni maddeler üzerinde çalışıldığı belirtilirken, satış noktalarına yönelik kontrollerin artırılması planlanıyor.

KAPALI ALANLARDA BELİRSİZLİK GİDERİLECEK

Düzenleme kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterler de yeniden netleştirilecek. Özellikle işletmelerde açık ve kapalı alan tanımına ilişkin yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Memişoğlu, "Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı, açık mı? Bunları netleştireceğiz." dedi.

KANUN TASLAĞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeni düzenleme üzerinde ilgili kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sigara Sağlık Bakanlığı
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