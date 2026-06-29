Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geldi: Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Bulacak

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Avrupa'da hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası, bugünden itibaren Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağını belirtirken, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde termometreler bu hafta belirgin şekilde yükselecek. Pek çok ilde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bunaltıcı hava dalgasının etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilecek.

GÜNEY İLLERİNDE 50 DERECE HİSSEDİLECEK

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Gölgede ölçülen hava sıcaklıklarının birçok kentte 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yer yer 50 derece seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL'DA NEM ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul da sıcak hava dalgasından etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen poyraz rüzgarına rağmen sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmeyeceği öngörülüyor. Nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

UZMANLARDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARI

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar ayrıca bol sıvı tüketilmesi, güneş altında uzun süre kalınmaması ve açık renkli, hafif kıyafetlerin tercih edilmesi çağrısında bulunuyor.

29 HAZİRAN BUGÜN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi