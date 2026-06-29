Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geldi: Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Bulacak
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası bugünden itibaren Türkiye'ye ulaştı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağını, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar yükselebileceğini açıkladı.
Avrupa'da hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası, bugünden itibaren Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacağını belirtirken, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.
SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde termometreler bu hafta belirgin şekilde yükselecek. Pek çok ilde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bunaltıcı hava dalgasının etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilecek.
GÜNEY İLLERİNDE 50 DERECE HİSSEDİLECEK
En yüksek sıcaklıkların Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Gölgede ölçülen hava sıcaklıklarının birçok kentte 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yer yer 50 derece seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.
İSTANBUL'DA NEM ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul da sıcak hava dalgasından etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen poyraz rüzgarına rağmen sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmeyeceği öngörülüyor. Nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.
UZMANLARDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARI
Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar ayrıca bol sıvı tüketilmesi, güneş altında uzun süre kalınmaması ve açık renkli, hafif kıyafetlerin tercih edilmesi çağrısında bulunuyor.
29 HAZİRAN BUGÜN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi