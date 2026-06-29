Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı

Hristiyan aleminin her yıl 29 Haziran'da idrak ettiği geleneksel Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay'da coşkuyla kutlandı. Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen tarihi Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'ndeki özel ayinde, farklı dillerde tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik mesajları gönderildi.

Son Güncelleme:
Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve hoşgörü iklimiyle bilinen Hatay’ın Antakya ilçesi, bugün inanç turizmi açısından son derece önemli bir güne sahne oldu.

Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladığı Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya’da bulunan, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'nde ayin düzenlendi.

Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı - Resim : 1

AYİNİ TARSUS EPİSKOPOSU YÖNETTİ

Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilisesi pederlerinin katıldığı ayini, Tarsus Episkoposu Pavlus Orduluoğlu yönetti.

Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı - Resim : 2

Ayinde farklı dillerde barış, sevgi ve birlik için dualar edilirken, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi.

Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı - Resim : 3

Mersin ve Adana'dan gelen çok sayıda Hristiyan vatandaşın katıldığı törende konuşan Tarsus Episkoposu Arşimandrit Pavlus Orduluoğlu, Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Dünyanın İlk Mağara Kilisesinde Kadim Buluşma: Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Kutlandı - Resim : 4

Tören, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmeklerin katılımcılara dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay Hristiyan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geldi: Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Bulacak Avrupa'yı Kavuran Sıcaklar Türkiye'ye Geldi: Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Bulacak
Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Sigaraya Yeni Yasak Geliyor Sigaraya Yeni Yasak Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Güç Dengesi Değişiyor! Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi
Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor
Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Özgür Özel'in Yeni Parti Planı İle İlgili Flaş İddia: Kritik Tarih Belli Oldu! CHP Kulisleri Hareketli Özgür Özel'in Yeni Parti Planı İle İlgili Flaş İddia: Kritik Tarih Belli Oldu