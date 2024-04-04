Saç derisinde tek bir egzama, kepek kalmayacak: Tek damlası saç derisini rahatlatmaya yetiyor. Egzama ve kaşıntıya ne iyi gelir?

Kadın erkek fark etmeksizin hemen herkes hayatının bir döneminde kepek ya da egzama problemiyle karşı karşıya gelmiştir. Saç derisinde kepek ya da egzama oluşumunun altında pek çok farklı neden yatabilmektedir.

Bu nedenlerin başında şüphesiz stres faktörü gelirken stres faktörünün yanı yanlış saç bakım ürünlerinin kullanılması, tüketilen bazı gıdalar gelebilmektedir.

Saç derisinde oluşan egzama kişinin özgüveninde ciddi bir düşüşün oluşmasına neden olurken, siyah kıyafetlere karşı uzak durulmasına kadar gidebilmektedir.

Saç derisinde oluşan egzama, kaşıntı, pul pul dökülme gibi pek çok saç problemini tek bir yağ ile çözümlemeniz mümkün. İşte saç derisini rahatlatabileceğiniz o etkili yağ...

SAÇ DERİSİNDE TEK BİR EGZAMA DAHİ KALMAYACAK

Saç derisinde oluşan egzamayı kısa sürede yok edebilmek ve saç derisinin tertemiz bir görünümde olmasını sağlayabilmek için kullanılması gereken yağların başında şüphesiz karanfil yağı gelmektedir.

Karanfil yağının içerisindeki bileşenler, saç derisinde oluşan kepeklenme, egzamayı yatıştırırken saç derisinin nemlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yağlı cilt kadar, kuru ciltte saç derisinde kepek durumunun oluşmasına neden olurken saç derisini doğru şekilde nemlendirmek bu noktada önemlidir.

Karanfil yağını saç derisine maske formunda uygulayarak ve bir süre kadar saç derisinde beklettiğinizde var olan tüm kepek ve egzama problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Ancak alerjik reaksiyona sahip olan kişilerin, karanfil yağını su ile seyrelterek kullanması risk oluşmaması adına önemlidir.

KARANFİL YAĞININ DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Karanfil yağının saç derisine düzenli olarak uygulanması, saçın çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır.

Doğal bir krem vazifesi gören karanfil yağı, nemi saça hapsederken saçların canlı ve parlak bir görünümde olmasına katkı sağlamaktadır.

Düzenli kullanım sonrasında saçların beyazlamasını geciktirmektedir. Karanfil yağının içerisinde bulunan öjenol içeriği saçların erken beyazlamasına engel olmaktadır.

Saç köklerini besleyen karanfil yağı, saç dökülmesinin önüne geçerken aynı zamanda saçların hızla uzamasına katkı sağlamaktadır.

Karanfil yağını düzenli kullandığınızda yukarıda yer alan tüm faydaları görmeniz mümkün.

Dikkat: Bu haber tamamıyla genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına uygulamadan evvel uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin.