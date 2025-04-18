Saç Boyasının Ömrünü Uzatan Yöntem: Mor Şampuana Gerek Yok! Böyle Yapınca Boya Gram Akmıyor

Sarı, platin, gri ya da küllü tonlarda saç boyası kullananların en büyük şikayetlerinden biri zamanla ortaya çıkan istenmeyen sarı ve turuncu yansımalar. Genellikle bu sorunun önüne geçmek için mor şampuanlara başvurulsa da, bu ürünler içerdikleri kimyasallar nedeniyle saçları kurutabiliyor. Ancak Rus kadınlarının geleneksel bakım ritüellerinden biri olan doğal bir karışım, saç rengini korumada kimyasallara ihtiyaç duymadan etkili bir çözüm sunuyor.

SAÇ BOYASININ ÖMRÜNÜ UZATAN YÖNTEM

Güneşe maruz kalma, sık yıkama, sert su kullanımı gibi etkenler saç boyasının zamanla solmasına neden olur. Özellikle açık tonlara boyanmış saçlarda bu durum daha belirgin hale gelir. Mor şampuanlar bu solmayı engellemek için tercih edilse de içerdikleri sülfat ve sentetik içerikler, uzun vadede saçlara zarar verebilir.

Rus kadınlarının tercih ettiği doğal tarif ise tamamen evde hazırlanabiliyor. Yalnızca birkaç malzeme ile hazırlanan bu karışım, hem saçların rengini sabit tutuyor hem de saç sağlığını destekliyor.

İŞTE MUCİZEVİ KARIŞIMIN İÇERİĞİ

Siyah çay: İçeriğindeki tanenler sayesinde saç tellerine tutunarak renk solmasını önler. Aynı zamanda saça doğal bir parlaklık kazandırır ve saç kütikülünü sıkılaştırarak boyanın kalıcılığını artırır.

Adaçayı: Saç derisini yatıştırır, kepeği önler ve saç köklerini besler. Doğal pigmentleri sayesinde açık tonlu saçlarda matlaşmayı engeller, küllü ve gri tonları destekler.

Elma sirkesi: Saçın pH dengesini düzenler, saç teline pürüzsüzlük kazandırır ve kimyasal kalıntıları nazikçe arındırır.

Bu üçlü birleştiğinde ortaya çıkan karışım, saçlara zarar vermeden renk koruması sağlar ve aynı zamanda yumuşak, sağlıklı bir görünüm kazandırır.

NASIL UYGULANIR?

Kaynar suyun içine siyah çay ve adaçayını ekleyin.

15 dakika demlenmesini bekleyin.

Karışımı süzüp içerisine organik elma sirkesi ilave edin.

Oda sıcaklığına geldiğinde saçınıza dipten uca uygulayın.

Haftada 2-3 kez kullanarak düzenli uygulama ile etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi