Sabahları güne yorgun uyananlar 1 kaşık yesin: Balın içerisine az miktarda ekleyip yiyen zıpkın gibi oluyor. Çörek otu bal karışımının faydaları nelerdir?

Her derde deva olan antioksidan açısından son derece güçlü bir kaynak olan bal çoğu zaman ilaç niyetine de tüketilmektedir.

Pek çok hastalığa karşı vücudu koruma altına alan bal aynı zamanda mevut hastalıklarında kısa süre içerisinde tedavi edilmesine katkı sağlamaktadır.

Balın yanı sıra, asırlardır doğal tedavi amacıyla sık sık tüketilen ürünlerden bir tanesi de çörek otu olurken, çörek otunun da insan sağlığına son derece büyük faydaları bulunmaktadır.

Ayrı ayrı şifa kaynağı olan bu iki gıdanın bir arada tüketilmesi ise vücuda tepeden tırnağa sağlık depoluyor. İşte çörek otu bal karışımının insan sağlığına olan faydaları...