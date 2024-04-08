Sabahları aç karnına 1 bardak içen fişek gibi oluyor: Enerji veriyor, sindirimi düzenliyor. Altın süt nasıl yapılır?

Pek çok kişi sabahları yorgun ve halsiz uyanmaktan şikayetçi olurken, güne zinde bir giriş yapabilmek için direkt olarak kahveye yönelmektedir.

Kahve zihnin açılmasını sağlayan önemli bir içecek olsa da sabahleyin uyanır uyanmaz kahve içmek, çeşitli mide problemlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda kahve ilk içişte etkili bir uyanma sağlarken ilerleyen saatlerde aniden düşmenize de neden olabilmektedir.

Bu noktada sabahları vitamin ve mineral açısından zengin bir takım gıdalar tüketmek çok daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Gün boyu sürdürülebilir bir enerji için bu kürü düzenli olarak içmeyi ihmal etmeyin.

İşte sabahları fişek gibi uyanmanızı sağlayacak o etkili formül...

SABAHLARI 1 BARDAK İÇEN AKŞAMA KADAR YORULMUYOR

Sabahları güne zinde bir giriş yapabilmek için öncelikli olarak kaliteli bir uyku sürecinden geçilmiş olması son derece önemlidir. Sağlıklı bir kişinin günlük uyku ihtiyacı 7-9 saatleri arasında olurken, kendinizi iyi hissettiğiniz kaliteli bir uyku düzenini oluşturmayı ihmal etmeyin.

Bunun yanı sıra sabahları enerjinizi arttırabilmek ve enerjiyi esasında gün boyu kullanabilmek için rutininize altın sütü ilave edin. Peki ya altın süt nedir, altın süt nasıl hazırlanır?

ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz zerdeçal, karabiber, tarçın

Birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı

İsteğe göre karanfil ve kakule

Uygun boylardaki bir cezvenin içerisine sütü alın. Süt biraz ılıdıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakalım.

5 dakikalık kaynama süresinden sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapın. Hindistan cevizi yağı ilavesinden sonra karışımı güzelce için.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Altın süt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmesine yardımcı olurken var olan boğaz ağrısını kısa sürede iyileştirmeye katkı sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, olası alerjilerin önüne geçer.

Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olurken sindirim sistemini çalıştırır.

Yağ yakımını hızlandırır. Uzun süre tok tutmaya yardımcı olur.

Toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Günlük enerji ihtiyacını karşılar, kişinin gün boyu zinde olmasını sağlar.

Dikkat: Yukarıda yer alan bilgiler tamamıyla genel bilgiler olup tüketmeden evvel uzman hekiminize danışmayı ihmal etmeyin.