Gece yatmadan evvel yoğurda 1 kaşık ekleyip yiyin: Yağları cayır cayır yakıyor, tıkalı bağırsakları açıyor. Çörek otu yoğurt karışımının faydaları nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam içerisinde olabilmek için tüketilen gıdalara önem vermek gerekir. Faydalı, besin değeri yüksek gıdaların çoğu zaman tüketilmesi sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları arasında yer almaktadır.

Bu gıdalardan bir tanesi şüphesiz yoğurttur. İçeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde kemik ve diş sağlığını güçlendirmeye yardımcı olurken aynı zamanda sindirim sisteminin aktif şekilde çalışmasına da katkı sağlamaktadır.

Peki ya 1 kase yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı çörek otu dökerseniz ne olur? İşte çörek otu ve yoğurt karışımının mucizevi faydaları...

ÇÖREK OTU VE YOĞURT KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt ve çörek otu ayrı ayrı son derece faydalı gıdalar arasında yer alırken her iki gıdanında vücuda son derece büyük faydaları bulunmaktadır.

Yüksek oranda yağ, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, çinko, fosfor, magnezyum, manganez ve bakır gibi güçlü besin maddeleri barındıran çörek otu; A, B, E vitaminleri, potasyum, fosfor ve çinko gibi önemli besin değerine sahip yoğurt ile tüketildiğinde tam bir şifa kaynağına dönüşmektedir.

Yoğurt ve çörek otu karışımı kişide uzun süre tokluk hissiyatının oluşmasını sağlarken, gereksiz kalori alımının önüne geçmektedir. Bu durumda kilo verme ve kilo koruma süreci açısından son derece önemlidir.

Gece uyumadan evvel 1 kase yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı kadar çörek otu dökerek yemeniz uzun süre tok hissetmenizi sağlarken aynı zamanda yağ yakımını da desteklemektedir.

Antioksidan ve antienflamatuar özellikler açısından güçlü bu karışım sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda antioksidan açısından güçlü olması bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken, hastalıklara karşı korunmanıza da katkı sağlamaktadır.

Kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve kanser gibi hastalıklara karşı kişiyi koruma altına alır.

Damar tıkanıklığının önüne geçer.

Solunum yollarına destek olan çörek otu yoğurt karışımı balgam ve öksürüğe de iyi gelmektedir.

Cildin sağlıklı ve parlak bir görünümde olmasını sağlar.

Dikkat: Yukarıda yer alan bilgiler genel bilgiler olup herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına tüketmeden evvel uzman hekiminize danışmayı ihmal etmeyin.