Vücudu resmen çamaşır suyu gibi temizliyor: Canan Karatay'ında favorisi olan bu kürü uygulayanlar hastalık yüzü görmüyor

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın içerisinde olabilmek için dengeli ve düzenli beslenme periyodu içerisinde olmak son derece önemlidir. Dengeli ve düzenli beslenme sürecinin yanı sıra vücuda faydalı gelecek kürlerin uygulanması da son derece önemlidir.

Bu kürlerden bir tanesini duyuran Canan Karatay “çocukluğumdan beri içiyorum” dediği kürü sizde düzenli olarak içerek vücudunuzu temizleyebilirsiniz.

İşte faydaları say say bitmeyen o mucizevi kür ve insan sağlığına olan etkileri...

HER GÜN MUTLAKA İÇİN: VÜCUDU BAŞTAN AŞAĞI TEMİZLİYOR

Vücudu temizleyen ve vücutta biriken toksinlerin dışarı atılmasına katkı sağlayan mucizevi formüllerin başında şüphesiz limonlu su geliyor. İşte limonlu suyun bilinmeyen o etkili faydaları...

Limonun içerisinde yer alan asit, yiyeceklerin parçalanmasına katkı sağlayarak sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olmaktadır. Bilhassa yaş aldıkça midedeki düşük asit seviyesini nötralize etmektedir.

Su ihtiyacını karşılama noktasında son derece başarılıdır. Kişinin çok daha fazla su içmesini sağlayarak, suyun lezzet seviyesini ve tüketilen su miktarını arttırmaktadır.

Sabahları içilen limonlu su metabolizmanın çok daha hızlı şekilde çalışmasına katkı sağlamaktadır. Metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan limonlu su, kilo verme sürecini hızlandırmaktadır.

Limon içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken, antioksidan açısından güçlü bir kaynak olması hücre hasarının önüne geçmektedir.

C vitamini zengini limonu suyun içerisine ilave ederek tüketmek, günlük C vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılama yardımcı olmaktadır. C vitamini elbette vücudu hastalıklara karşı korurken, gribal enfeksiyon problemlerinin de çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır.

Sinir kas iletişimi, besin atıkların taşınması ve kan basıncının düzenlenmesi gibi pek çok olay vücuttaki potasyum bileşeni ile gerçekleşirken, limonlu su tüketimini gerçekleştirmek gerekli potasyumu vücuda kazandırmaktadır.

Limonlu su tüketimi aynı zamanda böbreklerde taş oluşumunun önüne geçmektedir. Böbreklerin çok daha sağlıklı şekilde çalışmasına katkı sağlamaktadır.

Güne 1 bardak limonlu su ile başlamak gün içerisinde hazımsızlık, yorgunluk gibi şikayetlerin önüne geçmeye de yardımcı olmaktadır.

Dikkat: Yukarıda yer alan bilgiler genel bilgiler olup herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına tüketmeden evvel uzman hekiminize danışmayı ihmal etmeyin.