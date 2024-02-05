Peş peşe gidiyorlar: Kirli Sepeti'nde üç ayrılık birden

12 Şubat’tan sonra adı NOW olacak FOX’ta izleyicilerle buluşan 'Kirli Sepeti' dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor.

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Peş peşe gidiyorlar: Kirli Sepeti'nde üç ayrılık birden

FOX TV'de her pazar izleyicilerle buluşan Kirli Sepeti dizisinde önümüzdeki bölümlerde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ana kadrosundan üç oyuncunun projeye veda edeceği öğrenildi. Bu isimlerden biri Kahraman’a hayat veren Serkay Tütüncü; diğeri ise, İlkgül'ü canlandıran Aleyna Özgeçen.

Peş peşe gidiyorlar: Kirli Sepeti'nde üç ayrılık birden - Resim : 1

Diziden bir diğer ayrılacak isim ise Devrim Yakut. Usta oyuncu bir süre önce ayağını kırmıştı. Ancak son gelen bilgiye göre Yakut’un bir bölüm sonra ekibe geri döneceği belirtildi.

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