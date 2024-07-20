Pazar Esnafı 'Erik Dalı' Dansıyla Olay Yarattı

İstanbul'da bir pazarcının renkli kıyaferleriyle sergilediği 'Erik Dalı' performansı sosyal medyada gündem oldu. TikTok'ta paylaşılan görüntülere "Welcome to Türkiye" notu düşüldü.

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Türkiye’nin kentlerinde pazar alanları sık sık renkli görüntülere sahne olurken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Bakırköy’de bir pazarda çekildiği tahmin edilen ve sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan görüntüler kullanılcıların ilgi odağı oldu.

Kadın giyim ürünleri satan bir esnaf, renkli giysisiyle müşterilerin ilgi odağı olurken, ‘Erik Dalı’ isimli şarkıda sergilediği dans figürleri de kendisinden söz ettirdi.

İlgili görüntüler TikTok’ta “Welcome to Türkiye” notuyla paylaşıldı.

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