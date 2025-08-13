“Padişah Baharatı” Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, sumakta bulunan güçlü antioksidanların hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruduğunu ve yaşlanma belirtilerini geciktirebileceğini belirtiyor. Bu özelliğiyle sağlıklı beslenme planlarının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Sumak, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmede rol oynuyor. Özellikle enfeksiyonlara karşı vücudun doğal savunmasını artırmasıyla dikkat çekiyor.

SİNDİRİM DOSTU

Mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinen sumak, sindirimi kolaylaştırıyor, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını azaltabiliyor. Bağırsak sağlığını desteklemesiyle de bilinen bu baharat, özellikle yoğun yemek tüketenlerin tercihi oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Araştırmalar, sumak tüketiminin kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Diyabet riski taşıyan bireyler için faydalı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

KAP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Sumak, kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olurken, damar sağlığını koruma potansiyeliyle kalp-damar hastalıkları riskini azaltabiliyor.

İLTİHAP VE AĞRIYA KARŞI ETKİLİ

Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde eklem ağrıları ve romatizmal sorunların semptomlarını hafifletebilen sumak, doğal bir ağrı destekçisi olarak değerlendiriliyor.

CİLT VE BÖBREK SAĞLIĞINA KATKISI BÜYÜK

Antiseptik etkisiyle ciltteki iltihap ve enfeksiyonları önleyebilen sumak, idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek sağlığını da destekliyor.

Uzmanlar, sumak kullanımının yemeklere lezzet kattığı kadar sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu vurgularken, aşırı tüketimden kaçınılmasını ve ölçülü kullanım öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi