Ovalamaya gerek kalmıyor: Duşakabindeki kireçten eser kalmayacak. Yalnızca 2 malzemeyle duşakabin camları ışıl ışıl olacak

Duşakabin kireci genellikle suyun içinde bulunan kireç ve minerallerin duşakabin yüzeylerine birikmesi sonucunda oluşur.

Bu birikimler ise zamanla kireç lekeleri ve tortuları olarak görünür. Duşakabin kirecini önlemek için bazı unsurlara dikkat etmeniz gerekir.

Duşakabinin düzenli olarak duşakabinin temizlenmesi ve su lekelerinin hemen silinmesi, kireç lekesini önlemek için önemlidir.

Duşakabinde meydana gelen bu can sıkıcı ve inatçı kireç lekeleri için bazı doğal yöntemler mevcuttur.

İşte duşakabin kirecini yok eden doğal yöntem...

DUŞAKABİN KİRECİNE KESİN ÇÖZÜM

Karbonat ve sirke karışımı, doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak yaygın olarak kullanılır ve duşakabin kirecini temizlemede de etkili bir doğal yöntemidir.

Karbonat, hafif aşındırıcı bir özelliğe sahiptir ve kireci çözme yeteneği vardır. Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği kireci çözer ve sirkenin asidik özellikleri de lekeleri giderir.

Duşakabini temizlemek için karbonatı nemli bir sünger veya bezle uygulayarak, kirecin biriktiği bölgelere hafifçe ovabilirsiniz.

Karbonat, kireci parçalayarak kolayca temizlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda kokuları emerek ferah bir koku bırakır.

Sirke ise asidik bir yapıya sahiptir ve lekeleri çözmek için etkilidir. Sirkeyi karbonatla karıştırarak veya ayrı ayrı kullanarak duşakabine uygulayabilirsiniz.

Sirke kireci çözüp lekeleri giderirken, aynı zamanda anti-bakteriyel özelliklere sahiptir ve duşakabini hijyenik bir şekilde temizler.

Karbonat ve sirke karışımı bir araya geldiğinde, kireci çözme ve lekeleri giderme konusunda güçlü bir etki sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle küçük bir kabın içine 1 fincan karbonat koyun. Daha sonra karbonatı hamursu kıvama getirmek için yeterli miktarda sirke ilave edin.

Elde ettiğiniz karışım iyice homojen bir kıvam alınca süngerle duşakabine sürün. Karışımı bu şekilde 15 dakika beklettikten sonra durulayın. Sonuç, ışıl ışıl parlayan duşakabin camı!