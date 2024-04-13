Samsun'da denizin ortasında belirdi, kayıtlara geçti!

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi mevkisi sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Yunusların suya girip çıkması, o sırada yürüyüş yapan 2 vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Vatandaşlar güzel havada yunusları izleyerek yürümenin kendilerine mutluluk verdiğini söylediler. Sahile renk katan 2 yunus bir süre sonra gözden kayboldu.

YUNUS BALIĞI

Yunus balıkları, zekaları ve oyuncu tavırları ile tanınan deniz memelileridir. Dünyanın tüm denizlerinde, hatta bazı nehirlerde bile bulunurlar.

Yunuslar, deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Maalesef, kirlilik, avcılık ve habitat tahribatı gibi birçok tehdit ile karşı karşıyadırlar. Bu tehditler nedeniyle bazı yunus türleri nesli tükenme tehlikesi altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem