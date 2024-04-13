Samsun'da denizin ortasında belirdi, kayıtlara geçti!

Samsun'da denizin ortasında çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. O sırada sahilde yürüyüş yapan 2 vatandaş yüzen yunusları görüntüledi.

Son Güncelleme:
Samsun'da denizin ortasında belirdi, kayıtlara geçti!

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi mevkisi sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Yunusların suya girip çıkması, o sırada yürüyüş yapan 2 vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Vatandaşlar güzel havada yunusları izleyerek yürümenin kendilerine mutluluk verdiğini söylediler. Sahile renk katan 2 yunus bir süre sonra gözden kayboldu.

Samsun'da denizin ortasında belirdi, kayıtlara geçti! - Resim : 1

YUNUS BALIĞI

Yunus balıkları, zekaları ve oyuncu tavırları ile tanınan deniz memelileridir. Dünyanın tüm denizlerinde, hatta bazı nehirlerde bile bulunurlar.

Yunuslar, deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Maalesef, kirlilik, avcılık ve habitat tahribatı gibi birçok tehdit ile karşı karşıyadırlar. Bu tehditler nedeniyle bazı yunus türleri nesli tükenme tehlikesi altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Samsun Atakum
Son Güncelleme:
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu
Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo
Çene altında çıkan kılların kökünü kazıyor: Çene altı kıllarına doğal yöntem bulundu. Çene altı kılları nasıl yok edilir? Çene altında çıkan kılların kökünü kazıyan yöntem bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!
Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı! 'Taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi