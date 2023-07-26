Omzundaki kedisi ile İstanbul’u karış karış gezdi

Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı.

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Eskişehir’de yaşayan Mustafa Rahmi Erçetin, 9 yıldır omzunda taşıdığı kedisi Slyvia ile İstanbul gezisine çıktı.

Sevimli hayvanı ile boğaza karşı çay içen Erçetin, mega kentin tarihi mekan ve sokaklarında dolaştı. Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Cami, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı’nı boynunda kedisi ile dolaşan Mustafa Rahmi Erçetin yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kaynak: İHA

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