Klima performansı artıyor... Deneyin eviniz buz kesecek ve fatura daha az gelecek

Klima performansı, evlerimizde ve iş yerlerimizde konforlu bir ortam yaratmak için oldukça önemlidir. Ancak, düzenli bakım yapılmayan klimaların performansı zamanla düşer ve enerji tüketimi artar. Bu nedenle, klima performansını artırmak için düzenli temizlik yapmak oldukça önemlidir.

Klima temizliği, filtrelerin ve diğer bileşenlerin toz ve kirlerden arındırılması işlemidir. Bu işlem, klimanın daha verimli çalışmasını sağlar ve enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca, düzenli temizlik yapmak, klimanın ömrünü de uzatır.

Klima temizliği için profesyonel hizmetlerden yararlanmak en doğru tercih olacaktır. Uzmanlar, klimanın iç ve dış ünitelerini detaylı bir şekilde temizleyerek, performansının artmasını sağlarlar. Ayrıca, filtrelerin değiştirilmesi ve gaz seviyelerinin kontrol edilmesi gibi işlemler de yapılır.

Düzenli olarak yapılan klima temizliği, sağlıklı bir ortam sağlamak için de önemlidir. Kirli filtreler, havada bulunan toz ve alerjenlerin klima tarafından tekrar havaya salınmasına neden olabilir. Bu da solunum yolu problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, klima temizliği, hem enerji tasarrufu hem de sağlıklı bir ortam için oldukça önemlidir.

KLİMA PERFORMANSINI ARTIRAN TEMİZLİK YÖNTEMİ

posta.com.tr adresinde yer alan içerikte klima temizliği için yapılması gerekenler sıralandı. İşte o bilgiler

Minimum 6 ayda bir klima iç ve dış üniteleri, kir ve tozlardan arındırılması için malzemeye zarar vermeyen bir kimyasal ile temizlenmelidir.

Daha önceden uzun süreli durdurulmuş soğutma kulesi yeniden çalıştırılırken önce detaylı bir temizlik yapılmalıdır. Su doldurulan sistem bakteri öldürücü ile ön temizlikle arındırılmalıdır. Fanlar, bu adımların ardından çalıştırılmalıdır.

Kullanımda olan soğutma kuleleri, yılda en az iki kez kimyasal ve mekanik temizliğe tabi tutularak tortu ve sediment sistemden uzaklaştırılmalıdır.

Soğutma kuleleri sistemi temiz tutulmalı ve iyi bakım yapılmalıdır. Gözle muayene ederek; kir, organik madde, birikinti veya çökelti olmamasına dikkat edilmelidir.

Damla tutucular belirli aralıklarda temizlenmeli ve eskiyenler değiştirilmelidir.