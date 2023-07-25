Mayasız poğaça pişirmek bu kadar kolaymış. Lezzeti ikiye katlanacak ve hiç bayatlamayacak

Mayasız poğaça yaparken bilmeniz gereken püf noktaları öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Mayasız poğaça yapmak, mayalı poğaçalara göre daha pratik ve hızlı bir yöntemdir. Ancak, doğru teknikleri kullanmak önemlidir. İlk olarak, hamurunuzun kıvamına dikkat etmelisiniz. Hamurunuz çok sert olursa poğaçalarınız sert ve kuru olabilir. Ayrıca, hamurunuzun fazla yoğrulmaması da önemlidir. Yoğurma işlemi hamurun gluten yapısını bozabilir ve sonuçta poğaçalarınızın kabarmamasına neden olabilir. Hamurunuzu hazırladıktan sonra, poğaçalarınızın şekillerini verirken de dikkatli olmalısınız. Poğaçalarınızın aynı boyutta ve şekilde olması, pişme sürecinde daha eşit bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Son olarak, poğaçalarınızın üzerine yumurta sarısı sürmeden önce, üzerlerine çörek otu veya susam serpebilirsiniz. Bu da poğaçalarınızın daha lezzetli görünmesini sağlayacaktır.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ



Haberturk.com sitesinde yer alan bir içerikte; Mayasız anne poğaçası tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Mayasız Kolay Poğaça Malzemeleri

Poğaça Hamuru için:

½ su bardağı sıvıyağ (100 ml)

½ su bardağı süt (100 ml)

50 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 adet yumurta

2 çay kaşığı tuz

3,3 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İç Harcı için:

2/3 su bardağı (yaklaşık 150 gr) beyaz peynir veya lor peyniri

İsteğe göre maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

Mayasız poğaça pişirmek meğer bu kadar kolaymış. Lezzeti ikiye katlanacak ve asla bayatlamayacak

Mayasız Kolay Poğaça Nasıl Yapılır?

Yapılış-

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı derin yoğurma kabına alalım. Ardından içerisine oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını da ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Unumuzu eleyelim ve elenen unun yarısı kaba ekleyin. Ardından tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekleyelim. Tahta kaşık veya spatula yardımıyla güzelce karıştıralım.

Hamurun ele yapışmayan bir kıvama gelmesi gerekir. Harcınızı karıştırın ve ele yapışmayan hamur elde edene kalan diğer kalan unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde hamura ekleyelim.

Hamurunuz ele yapışmayan kıvama elmiş olmalı.

Hamurunuzu öncelikle 4 eşit parçaya ardından her hamur parçasını 3 parçaya bölelim.

Elde ettiğiniz hamur sayısı 12 adet olmalı.

Hamurlarınızı eşit şekilde bölmenizin ardından eliniz ile güzelce yuvarlak şekil verelim.

Hamurlarınızı eliniz ile bastırarak düz şekil almasını sağlayalım.

Yuvarlak hamurların içerisine 1 tatlı kaşığı ufalanmış beyaz peynir ya da lor peyniri koyalım. (Dilerseniz maydanoz kıyıp peynir harcı içerisine koyabilirsiniz.) Peyniri koymanızın ardından hamurunuzu sağ ve sol tarafından tutup orta yerde birleştirelim. Hamurun güzelce kapandığından emin olalım.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serelim. Eğer yağlı kağıdınız yok ise tepsiyi güzelce yağlayalım.

Hamurun birleştirdiğiniz kısmı alt tarafta kalacak şekilde hamurları tepsiye dizelim.

1 yumurtayı sarısından ayıralım ve fırça yardımıyla poğaçaların üzerine güzelce sürelim.

Susam ve çörek otunu karıştırıp poğaçaların üzerine serpiştirelim. Dilerseniz susam ve çörek otunu ayrı ayrı serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika poğaçaları pişirelim.

Pişen poğaçaları fırından çıkararak 10 dakika dinlendirelim.

Mayasız poğaçalarınızı dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Dilerseniz soğuyan poğaçalarınızı buzlukta saklayarak muhafaza edebilirsiniz.



Afiyet olsun!

POĞAÇANIN BAYATLAMAMASI İÇİN NASIL SAKLANMALIDIR?

Poğaçalarınızı saklamadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak poğaça kapalı bir kapta saklanırsa, nemlenerek bayatlayacaktır. Bu nedenle, poğaçalarınızı oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

Poğaçalarınızı saklamak için en uygun yöntem, buzdolabıdır. Poğaçalarınızı hava almayacak şekilde kapalı bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz. Böylece poğaçalarınızın tazeliği korunacaktır. Ancak bu yöntemde dikkat etmeniz gereken nokta, poğaçalarınızın dondurucuya temas etmemesidir. Dondurucuya temas eden poğaçalar, çözüldüklerinde yumuşak ve bayat bir kıvam alacaklardır.

Eğer poğaçalarınızı daha uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabının en alt rafına yerleştirin. Bu sayede poğaçalarınızın tazeliği daha uzun süre korunacaktır.

Poğaçalarınızı saklayacağınız kap, hava almayacak şekilde kapalı olmalıdır. Poğaçalarınızın üzerini streç filmle kaplayarak da saklayabilirsiniz. Böylece poğaçalarınızın üzeri kurumayacak ve tazeliği korunacaktır.

Derleme: gercekgundem.com - Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr -haberturk.com- fotoğraflar: youtube.com