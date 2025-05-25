Nikah Salonlarında '25.05.2025' Yoğunluğu

25.05.2025 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler nikah dairelerine akın etti. Trakya'daki illerde 25.05.2025 tarihine randevu alan 70 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

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Nikah Salonlarında '25.05.2025' Yoğunluğu

Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı. Trakya'daki illerde 25.05.2025 tarihine randevu alan 70 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

Edirne'de evlenen Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin'in nikah şahitliğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı. Nikah töreninin ardından çifte aile cüzdanını Karaburun verdi.

Çifte mutluluklar dileyen ve altın hediye eden Karaburun, sevgi ve saygının evliliğin temelini oluşturduğunu belirterek, "Birbirinize saygı duymanız bazen yetmez birbirinizin saygı duyduklarına da saygı duyacaksınız, sevginizden kaynaklı olarak. O zaman her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Yuvanız şen olsun, mutluluklar. Sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Ailenize, vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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