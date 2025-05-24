En Uzun ve En Kısa Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bu Burçlar 60’lı Yaşları Zor Görüyor
50 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Bazı burçların ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısa olabilir.
Astrolojiye ilgi duyanları yakından ilgilendiren dikkat çekici bir araştırma, burçlar ile yaşam süresi arasında olası bir bağlantıyı gündeme getirdi. ABD merkezli bir araştırma grubu, on binlerce kişinin doğum ve ölüm kayıtlarını inceleyerek bazı burçlara sahip bireylerin ortalama yaşam süresinin diğerlerine göre daha kısa olabileceğini öne sürdü.
50 BİN KİŞİLİK VERİ ANALİZİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR
Araştırmada 50 binden fazla kişinin verileri analiz edildi. Uzmanlar, astrolojik işaretler ile yaşam süresi arasında doğrudan bir kader ilişkisi olmadığını, ancak kişilik özellikleri, stresle başa çıkma biçimi ve sağlık alışkanlıkları gibi faktörlerin burçlara göre farklılık gösterebileceğini belirtti. Bu faktörler ise uzun vadede bireyin yaşam süresini etkileyebiliyor.
EN KISA YAŞAYAN BURÇ: AKREP
Araştırma sonuçlarına göre, ortalama yaşam süresi en kısa olan burç Akrep. Bu burçta doğan bireylerin ortalama ömrü yaklaşık 63 yıl olarak kaydedildi. Uzmanlar, Akreplerin bastırılmış duygular, yüksek stres düzeyi ve sağlık sorunlarını erteleme eğilimi gibi karakteristik davranışlarının, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.
Akreplerin öfke ve duygusal yüklerini dışa vurmakta zorlanması, kronik stresin artmasına neden olurken; doktora gitmek yerine dayanmayı tercih etmeleri, erken teşhis şansını azaltarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
BURÇLARA GÖRE ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ
Araştırmaya göre burçların ortalama yaşam süreleri şu şekilde sıralanıyor:
Akrep: 63 yıl
Kova: 72 yıl
Yay ve Yengeç: 73 yıl
Aslan: 74 yıl
Balık: 75 yıl
Oğlak ve Boğa: 80’li yaşlar
Başak: 80-85 yaş ve üzeri
İkizler: 85 yaş ve üzeri
Bilim insanları bu verilerin kesin bir yaşam süresi öngörmediğini vurgulasa da, kişilik özelliklerinin yaşam tarzına etkisi nedeniyle dikkat çekici bulgular sunduğunu ifade ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi