En Uzun ve En Kısa Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bu Burçlar 60’lı Yaşları Zor Görüyor

Astrolojiye ilgi duyanları yakından ilgilendiren dikkat çekici bir araştırma, burçlar ile yaşam süresi arasında olası bir bağlantıyı gündeme getirdi. ABD merkezli bir araştırma grubu, on binlerce kişinin doğum ve ölüm kayıtlarını inceleyerek bazı burçlara sahip bireylerin ortalama yaşam süresinin diğerlerine göre daha kısa olabileceğini öne sürdü.

50 BİN KİŞİLİK VERİ ANALİZİNDEN ÇARPICI SONUÇLAR

Araştırmada 50 binden fazla kişinin verileri analiz edildi. Uzmanlar, astrolojik işaretler ile yaşam süresi arasında doğrudan bir kader ilişkisi olmadığını, ancak kişilik özellikleri, stresle başa çıkma biçimi ve sağlık alışkanlıkları gibi faktörlerin burçlara göre farklılık gösterebileceğini belirtti. Bu faktörler ise uzun vadede bireyin yaşam süresini etkileyebiliyor.

EN KISA YAŞAYAN BURÇ: AKREP

Araştırma sonuçlarına göre, ortalama yaşam süresi en kısa olan burç Akrep. Bu burçta doğan bireylerin ortalama ömrü yaklaşık 63 yıl olarak kaydedildi. Uzmanlar, Akreplerin bastırılmış duygular, yüksek stres düzeyi ve sağlık sorunlarını erteleme eğilimi gibi karakteristik davranışlarının, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Akreplerin öfke ve duygusal yüklerini dışa vurmakta zorlanması, kronik stresin artmasına neden olurken; doktora gitmek yerine dayanmayı tercih etmeleri, erken teşhis şansını azaltarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

BURÇLARA GÖRE ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ

Araştırmaya göre burçların ortalama yaşam süreleri şu şekilde sıralanıyor:

Akrep: 63 yıl

Kova: 72 yıl

Yay ve Yengeç: 73 yıl

Aslan: 74 yıl

Balık: 75 yıl

Oğlak ve Boğa: 80’li yaşlar

Başak: 80-85 yaş ve üzeri

İkizler: 85 yaş ve üzeri

Bilim insanları bu verilerin kesin bir yaşam süresi öngörmediğini vurgulasa da, kişilik özelliklerinin yaşam tarzına etkisi nedeniyle dikkat çekici bulgular sunduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi