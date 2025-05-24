İstanbul'da Denize Girilebilecek En Temiz Plajlar Belli Oldu: Suyu Cam Gibi, Denizi Çarşaf Gibi

Nem oranı arttı, sıcaklık yükseldi… Denize girilecek yer arayanlara müjde! İşte İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu yakasında denize girilebilecek doğayla iç içe en temiz plajlar....

İstanbul'da Denize Girilebilecek En Temiz Plajlar Belli Oldu: Suyu Cam Gibi, Denizi Çarşaf Gibi

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte sıcaklardan bunalan İstanbullular serinlemenin yolunu sahil kenarlarında arıyor. Artan nem oranı ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle hafta sonları şehirdeki plajlara akın eden vatandaşlar, İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında denize girilebilecek pek çok seçeneğe sahip olduğunu bir kez daha hatırlıyor.

Borlease.com.tr tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul’un dört bir yanında deniz keyfi yapılabilecek güvenli ve popüler plajlar bulunuyor. Bu plajlar hem temiz suyu hem de ulaşım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

İstanbul'da Denize Girilebilecek En Temiz Plajlar Belli Oldu: Suyu Cam Gibi, Denizi Çarşaf Gibi - Resim : 1

AVRUPA YAKASI’NDA DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR

Florya Güneş Plajı

Florya Menekşe Plajı

Yeşilköy Çiroz Plajı

Tarabya Plajı

Kilyos Plajları (Özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor)

Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı

Sarıyer Elmas Kum Plajı

ANADOLU YAKASI’NDA DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR

İstanbul'da Denize Girilebilecek En Temiz Plajlar Belli Oldu: Suyu Cam Gibi, Denizi Çarşaf Gibi - Resim : 2

Ağva Plajları

Şile Plajları

Beykoz Riva Plajları

Adalar’daki sahiller (Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da birçok seçenek)

Deniz suyu temizliği, dalgasız yapısı ve doğayla iç içe konumları sayesinde bu plajlar, İstanbul’da tatil havası yaşamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Uzmanlar ise özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanmaması için erken saatlerde plaja gitmeyi öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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